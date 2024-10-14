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華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

▲美國軍事重鎮朗里空軍基地2023年12月連夜遭不明無人飛行機隊侵入。（圖／路透）

▲美國軍事重鎮朗里空軍基地2023年12月連夜遭不明無人飛行機隊侵入。（圖／路透）

文／中央社

「華爾街日報」報導，美國軍事要地維吉尼亞州的朗里空軍基地與諾福克海軍基地，去年12月連夜遭不明無人飛行機隊侵入，五角大廈對此感到震驚，國防部與聯邦調查局官員在白宮召開會議，暫時無法確認飛行器的來源與目的。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導， 位在維吉尼亞州南方濱海漢普頓（Hampton）的美國軍事重鎮朗里空軍基地（Langley Air Force Base）去年12月陸續出現不明無人機隊夜間侵入空域事件，由於地點位在美國航空母艦與潛艦造船廠諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）附近，事件引起高度關注，但軍方與情報機構無法確認機隊身分、來歷與目的。

去年12月6日，漢普頓地區員警首次回報空中發現無人機群，朗里空軍基地偵測到一架無人機在馬歇爾街（Marshall St.）或高茲諾德希望公園（Gosnold’s Hope Park）區域降落。

隔天晚間9時15分，無人機群再度於漢普頓全境飛行，飛出巴克洛（Buckrow）海灘，軍方派偵查艇出海但查無所獲；9時42分，2架無人機在巴克洛海域北一街區域現蹤；10時54分，3架無人機在北方的Grandview海岸聚集；11時7分，軍方偵測到強烈訊號，一架無人機位於25呎高度，可能在高茲諾德希望公園附近降落。

12月23日，神秘無人機隊最後在基地附近出現。機隊出現17天期間，情報機構還曾在海上攔截小型船隻，但未發現操作指揮的電腦器材。

已退役的郎里基地將官凱利（Mark Kelly）在基地建築屋頂上，親眼目睹神秘無人機群侵入美國最大軍事設施區域，但當時他不知如何回報狀況。一名官員向凱利報告，機群飛行時間約45分鐘至1小時。

帶領F-22猛禽戰鬥機隊的凱利觀察，神秘無人機約20呎長，一架接一架在空中發出割草機般的聲響，以每小時100英里速度在3000至4000呎高度飛行，機隊還往南飛越切薩皮克灣（Chesapeake Bay），前往包括海豹突擊隊第6分隊與世界最大軍港、諾福克海軍基地區域。

美國軍方官員不清楚約12架或更多架次的神祕無人機群，背後操作者是飛行愛好者還是惡意人士，有人認為可能是俄羅斯或中國在測試美國空軍的反應。但美國聯邦法律規定，除非無人飛行器造成直接威脅，軍方不得擊落接近軍事基地的飛行物。

無人機首度侵入朗里基地兩週後，事件回報總統拜登，五角大廈、聯邦調查局（FBI）、國防部不明飛行物（UFO）小組專家在白宮召開會議，推敲瞭解事件始末及該如何回應。

美國的核武試驗區與國家安全重要區域近期陸續傳出遭無人機侵入，如何在本土防禦無人飛行物侵入已成重大課題。由於無人機可攜帶偵測裝備、爆裂物、化學物質等，直接擊落恐造成地面損傷，軍方陷入兩難。

攜帶偵測裝備的中國氣球去年初由西向東飛越美國本土，最後由朗里基地起飛的F-22戰鬥機發射飛彈擊落，美中關係陷入緊張。10個月後，不明飛行物再度出現在美國重要空域。

當時擔任美國北方司令部暨北美空防司令部司令，負責執行擊落氣球指令的退役將軍范赫克（Glen VanHerck）指出，過去幾年曾出現零星不明飛行物入侵軍事區域領空事件，但朗里海軍基地連夜遭侵入前所未聞。他認為必須確認這些飛行物的身分與來歷。

由於不明無人飛行機隊包括大型固定翼與小型四旋翼無人機，規模、行動、路徑與模式都不像無人機玩家的操作，專家多不認為是一般人所為。

今年1月6日，26歲的明尼蘇達大學（University of Minnesota）中國研究生石風雲（Fengyun Shi ，音譯）在同區域，距離朗里只有11英里的維州紐波特紐斯（Newport News），因在惡劣天候下使用無人機卡在樹上，向當地民眾請求協助，民眾報警。

石風雲開車離開現場，搭乘火車前往首都華盛頓，隔天飛往加州奧克蘭。聯邦調查局發現無人機拍攝興建中的海軍艦艇，當中還有夜間拍攝的相片，探員於1月18日石風雲準備搭機返回中國時逮捕，依間諜法（Espionage Act）中拍攝軍事設施與使用未經軍方登記許可飛行器兩項輕罪起訴。

石風雲於7月8日出庭時認罪，預計10月開庭確認刑期。

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