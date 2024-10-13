《全面啟動》成真？加州科學家實驗　讓2人「夢中交換訊息」





▲加州新創公司宣稱成功讓2名參與實驗者在夢中交換資訊。（圖／翻攝YT／REMspace）

圖文／CTWANT

美國加州一家自稱專門研究關於人類睡眠與夢境新科技的新創公司近日宣稱，他們利用「專門設計的新設備」，成功讓2名參與實驗者在夢中交換資訊，並且將訊息帶回到現實世界。這項大膽實驗被外媒形容為「聽起來像是電影《全面啟動》中的場景」。

據《每日郵報》報導，一家總部位於美國加州、名為「REMspace」的新創公司聲稱，他們近期進行一場成功實驗，當2名參與研究者在各自的家中進入睡眠時，該公司「特別設計的設置」成功將2人誘導進入清醒夢（lucid dream）階段，並且在夢中成功交換一個簡單訊息，並且在家中醒來之後成功說出它。

所謂「清醒夢」，是指一個人在作夢過程中「已經意識到自己在做夢」，於是能在夢境世界中主導夢境發展的階段。這種現象通常發生在將醒未醒的快速動眼期（REM）睡眠期間。對於「清醒夢」的研究，被視為屬於神經科學中「睡眠神經科學」的範疇。

REMspace並未透露在實驗中使用「設備」的確切狀況，但在說明中涉及「伺服器」、「Wifi」、「感測器」等字眼。

對於這次實驗的成功，REMspace執行長兼創辦人拉杜加（Michael Raduga）高調宣布：「昨天，在夢中溝通還像是科幻小說的內容，明天，它將變得如此普遍，以至於人們會難以想像沒有這項技術的生活。」、「這項技術將會為無數商業應用打開大門，重塑我們對夢境世界中溝通和互動的看法。」

《每日郵報》表示，這項技術尚未經過該領域專家的審查，但如果得到驗證，將是睡眠研究一個重大里程碑，並可能為心理健康治療、技能培訓等領域提供應用。

但《每日郵報》也提醒，拉杜加過去以「野心勃勃的大膽實驗」聞名。他2023年曾在毫無神經外科醫學資格的情況下，主動冒著生命危險試圖在自己的大腦中植入晶片來控制自己的夢境－－他將這個實驗和電影《全面啟動》做連結，聲稱他的「電極」有一天可能改變清醒夢的過程。

5週後，這枚植入他腦中的晶片在正規的醫院中被取出，而這項危險的實驗成果，並未出現在全球任何一本科學期刊上，也沒有得到任何大學的支持。

如今，拉杜加將他的目標轉向了清醒夢中的即時通訊，繼續野心勃勃地宣稱：「我們相信REM睡眠和相關現象，如清醒夢，將成為繼AI之後的下一個大產業。」

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