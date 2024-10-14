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真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

▲以色列海法以南賓亞米納遭真主黨無人機攻擊 。（圖／路透）

▲以色列海法以南賓亞米納遭真主黨無人機攻擊 。（圖／路透）

文／中央社

以色列救護組織表示，中部賓亞米納巿遭無人機攻擊，逾60人受傷。黎巴嫩什葉派伊斯蘭政治和軍事組織真主黨稱，這場以方所受開戰一年來最重大襲擊之一是他們所為。

法新社報導，真主黨（Hezbollah）表示，今晚對海法巿（Haifa）以南一處以色列軍事訓練基地發動一波無人機攻擊。

伊朗支持的真主黨表示，「對海法以南賓亞米納（Binyamina）一處訓練營出動一個攻擊無人機中隊」、「藉以回應猶太復國主義者的攻擊」。

以色列10日空襲黎巴嫩首都貝魯特市中心人口稠密的巴士達區（Basta）和恩維里區（Nweiri），造成22人喪生。真主黨強調，這波無人機攻勢是對包括10日攻擊在內的以方行動所作回應。

以色列志願緊急救護組織「聯合救援」（United Hatzalah）在其臉書（Facebook）專頁張貼聲明表示：「在聯合救援救護車團隊協助下，我們對傷勢不一的超過60名傷者提供援助，情況危急、重傷、中等傷勢、輕傷的都有。」

美聯社報導，以色列擁有先進防空系統，如此多人因無人機或飛彈而受傷的情況罕見。傷者身分為軍事人員或平民暫不得而知，也不清楚無人機擊中了什麼。

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真主黨無人機以色列海法黎巴嫩

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