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噁！美國CDC揭「10大最髒郵輪」　最後一名竟有腐爛長蛆鳥屍

▲▼Hanseatic Inspiration。（圖／Hapag-Lloyd Cruises）

▲在CDC「船舶衛生計劃」只取得62分的Hanseatic Inspiration。（圖／取自Hapag-Lloyd Cruises官網）

記者王佩翊／編譯

鑒於郵輪乘客感染諾羅病毒的事件頻傳，美國疾病控制與預防中心（CDC）和郵輪業者合作，對郵輪進行隨機抽查和評分，截至2024年9月已檢查119艘郵輪。儘管多數郵輪的衛生評分在95分以上，但是仍有11艘郵輪未達90分，其中更有10艘郵輪被評為「10大最髒郵輪」，最後一名總分甚至只有62分。

根據《商業內幕》報導，在美國疾病控制與預防中心（CDC）和郵輪業者合作的「船舶衛生計劃」（VSP）中，只要分數低於85分，就會被認為是不合格。而調查至目前為止，共有11艘衛生狀況不佳的郵輪在89分以下。

自2024年以來，CDC就接獲超過10起郵輪上感染的腸胃疾病通報，其中大多數是傳染性極強的諾羅病毒。諾羅病毒在擁擠的郵輪環境中容易通過被污染的水、食物或是人體接觸迅速傳播，可能導致嘔吐、腹瀉、噁心和胃痛等症狀。

為減少郵輪上的疫情爆發，美國CDC隨機對這些郵輪進行無預警的衛生抽查，並根據檢查結果給出0至100分的評分。檢查範圍包括廚房、按摩浴缸以及兒童活動中心等公共場所。而明顯的衛生問題也會扣分，例如有害蟲出現或食物存放不當等。有一些小細節也會影響分數，包含自助餐區的洗手台光源不足、游泳池的過濾器沒有定期清潔等。

截至目前，CDC共檢查了119艘郵輪，其中大多數的評分在95分左右，且有19艘郵輪取得了滿分。然而，仍有11艘郵輪未能達到90分標準，包括Crystal Cruises的「Crystal Serenity」、Carnival Cruise Line的「Carnival Elation」等郵輪，分數為89分。

CDC在2023年共檢查了181艘郵輪，只有一艘「MSC Seaside」的得分低於85分，但3個月後重新檢查，郵輪方有改善，分數也因此提升至92分。

以下為「10大最髒郵輪排行榜」：

Crystal Serenity—Crystal Cruises，89分（2月3日檢查）
Carnival Elation—Carnival Cruise Line，89分（3月14日檢查）
Adventure of the Seas—Royal Caribbean International，89分（1月23日檢查）
National Geographic Sea Bird—Lindblad Expeditions，88分（7月25日檢查）
Carnival Miracle—Carnival Cruise Line，88分（4月21日檢查）
MSC Magnifica—MSC Cruises，86分（5月17日檢查）
Evrima—Ritz-Carlton Yacht Collection，86分（2月9日檢查）
Carnival Breeze—Carnival Cruise Line，86分（3月21日檢查）
Caribbean Princess—Princess Cruises，86分（3月20日檢查）
Hanseatic Inspiration—Hapag-Lloyd Cruises，62分（9月29日檢查）

CDC的檢查報告指出，拿到最低分的「Hanseatic Inspiration」，戶外烤肉區出現有蛆寄生的腐爛鳥屍，食品區域也有昆蟲屍體。對此，Hapag-Lloyd公司緊急回應，這份評分不代表公司的標準，目前已經針對內部進行調查及密集培訓，會按時向CDC提交改正報告。

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