快訊／北韓宣布：已向前線部隊下達「射擊準備」指示

▲北韓宣布，已向前線部隊下達射擊準備的指令。（資料照／達志影像）



記者許力方／綜合報導

朝鮮半島因無人機事件局勢惡化，北韓日前警告南韓若再派遣無人機到平壤，首爾將會面臨「可怕的災難」，南韓也嚴正反擊，如果危害南韓人民，北韓政權將在同一天被終結。朝中社今（13日）晚發出最新消息，北韓國防部稱，總參謀部已向前線部隊下達「準備射擊」的指令。

朝中社報導，為了因應南韓挑釁行為，北韓國防部發言人指出，北韓人民軍總參謀部已在12日指示南北韓邊境的部隊作戰預備指示，要求前線炮兵聯合部隊、火力部隊進入全面射擊準備。當中強調，如果確認南韓再次挑釁，便必須立即回擊，可能會導致武裝衝突擴大，提醒各級單位準備應對不同事態發展。

事實上，南韓國防部今天稍早才強烈譴責北韓勞動黨副部長、北韓領導人金正恩胞妹金與正的最新發言，北韓根本沒有確認「無人機在平壤散播傳單」的背後真相，就大肆宣傳是南韓所為，還卸責給南韓的脫北民間團體；北韓在《勞動新聞》上公開提及此事，顯示當局意圖藉此激化民眾的對外敵意，以維護金氏家族的獨裁統治。

南韓國防部指出，北韓指責南韓使用無人機侵犯其主權，但實際上，反而是北韓多次空飄垃圾氣球入侵南韓領空，是北韓為了彌補偵察衛星發射失敗等一系列的錯誤，只能靠著空飄垃圾氣球來推卸責任，實際上除了空飄垃圾氣球，根本沒有任何突破。

南韓國防部更警告，造成當前緊繃局勢的根源是北韓，「如果北韓對南韓民眾的安全造成威脅，那麼那一天將是北韓政權滅亡的開始」。南韓國防部同時呼籲北韓停止空飄在國際社會上蒙羞的「垃圾氣球」。