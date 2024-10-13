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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國防部反擊金與正！　警告：敢動南韓人就「讓北韓政權消失」

▲▼金與正陪同金正恩訪俄。（圖／CFP）

▲金與正聲稱南韓的無人機入侵平壤領空，並恐嚇南韓，南韓國防部隨即嚴正警告對應。（圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

北韓領導人金正恩的胞妹日前聲稱南韓派遣無人機到平壤，12日更發出警告稱，如果再有無人機飛到平壤，首爾將會面臨「可怕的災難」。對此，南韓國防部嚴正警告，如果北韓做出任何危害南韓人民的舉動，北韓政權將在同一天被終結。

根據《首爾新聞》報導，南韓國防部13日強烈譴責北韓勞動黨副部長、北韓領導人金正恩胞妹金與正的最新發言，並指其態度「適得其反」。國防部稍早發表聲明稱，金與正的言論顯示出北韓不僅未對其持續挑釁的行為進行反省，還試圖威脅南韓民眾。

▲▼金與正10日在演說中，抨擊南韓將新冠病毒傳入北韓境內。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國防部稱，如果北韓敢危害南韓人民，就會讓北韓政權消失。（圖／達志影像／美聯社）

北韓指責南韓使用無人機侵犯其主權，但實際上，反而是北韓多次空飄垃圾氣球入侵南韓領空。國防部指出，北韓為了彌補偵察衛星發射失敗等一系列的錯誤，只能靠著空飄垃圾氣球來推卸責任，然而實際上除了空飄垃圾氣球，北韓當局根本沒有任何突破。

南韓國防部批評，北韓根本沒有確認「無人機在平壤散播傳單」的背後真相，就大肆宣傳是南韓所為，還將責任推卸給南韓的脫北民間團體，這也反映出北韓獨裁政權的焦慮。

此外，南韓國防部認為，北韓在《勞動新聞》上公開提及此事，並稱其為「人民的復仇情緒」，就是因為如今有許多北韓人民對金正恩一家積怨已深，而北韓當局意圖藉此激化民眾的對外敵意，反過來維護金氏家族的獨裁統治。

南韓國防部更警告，造成當前緊繃局勢的根源是北韓，「如果北韓對南韓民眾的安全造成威脅，那麼那一天將是北韓政權滅亡的開始」。南韓國防部同時呼籲北韓停止空飄在國際社會上蒙羞的「垃圾氣球」。

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