分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨

▲藍委此次全力挺謝國樑，就是怕引發骨牌效應。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

喧騰數月的基隆市長謝國樑罷免案今（13日）投票結果出爐，謝國樑成功守住市長之位，國民黨此次背水一戰力挺謝國樑，目的就是為了防止罷免骨牌效應發生，但藍營人士指出，罷免過與不過，恐怕都將引發藍綠大罷免潮，立法院總預算案持續卡關，綠營仍會鎖定幾位藍委罷免，最終目的就是要奪回國會過半。不具名藍委則指出，現行選罷法之下，綠委翻船的機率跟藍委幾乎是一樣的，藉此反殺綠委也不是不可能，民進黨在大罷免潮中討不到便宜。

「大罷免」潮的源頭，在於上會期國會改革修法激化朝野嚴重對立，國民黨立委徐巧芯、葉元之、廖偉翔、羅廷瑋等人屢被列入罷免名單，外界一般認為，隨著謝國樑挺過罷免案，就可以阻止綠營發動大罷免潮，但藍營人士表示，兩者已有脫鉤的趨勢，首先，因民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押，讓國民黨產生唇亡齒寒之感，立法院藍白合只能更緊密。

該人士續指，其二，綠營地方文宣利用總預算案卡關猛轟，地方政情最敏感，區域立委備受壓力，上月24日在立法院程序委員會投下棄權票的藍委羅廷瑋，哀嘆因遭來自綠營排山倒海的霸凌，自己身心俱疲並非無中生有。綜觀兩者原因，加上民進黨必須藉明年二月立委就職周年發動罷免，才有翻轉國會局勢的可能性。

種種跡象顯示大罷免潮在「罷樑」過後還是會一觸即發，總統賴清德520就職後，執政黨國會弱勢擺在眼前。立院資深助理直言，民進黨要翻轉情勢，最簡單的方法就是「拉下2席藍委」躍升國會最大黨，更樂觀來看，若綠營成功扳倒6席藍委，就能重返「完全執政」之姿，且藍綠對立氣氛也能更加凝聚民進黨支持者，有助於2026年九合一大選。

國民黨對於拆樑案始終不敢輕忽，清楚了解不管成敗都將連帶影響立委罷免潮，一名藍營輔選人士指出，評估各區域立委是否會被罷免的指標，除了計算選舉時與競爭對手的得票率差距外，也要利用「仇恨值」動員民眾出門投下罷免票，例如曾被罷免的前議員王浩宇及前立委陳柏惟，兩人都是因爭議過多、失言不斷，對手才能成功掀起「仇恨動員」。該人士也說，即使罷免案沒有成功，但民進黨及其側翼也能設定議題，傷害國民黨形象，順便轉移執政不力焦點。

罷免團體積極操作相關議題，遭鎖定的多半為年輕、聲量高的藍營立委，要素包括仇恨值高、有話題性、顧人怨，其中國民黨立委徐巧芯、葉元之，以及盧秀燕的子弟兵、台中藍委廖偉翔、羅廷瑋等人，被點名者人人自危只好選擇刻意低調，連一向喜愛曝光的徐巧芯都低調好一陣子，對於敏感議題不再開第一槍回應，葉元之也趁休會期間更加認真勤跑基層，除了一般飯局，公祭場合經常可見他的身影，積極經營地方，希望扭轉只會上政論節目的形象。

綜觀而言，上會期連串藍綠為國會改革法案引爆一連串衝擊，第二會期開頭，藍白聯手封殺總預算，朝野對立越發嚴重，但一名不具名藍委認為，隨著謝國樑守住第一張骨牌，凸顯民進黨這場戰役「名不正、言不順」，將來的立委大罷免，民進黨屆時恐也討不到什麼便宜，包括身為打藍戰將的台北市士林北投區立委吳思瑤、當時得票率低於4成的台北市萬華北中正立委吳沛憶，都被納可能罷免名單；南部方面，2021年曾挺過議員罷捷案的綠委黃捷，以及高雄楠梓、左營區綠委李柏毅，因僅贏國民黨對手李眉蓁6000多票，皆被藍營視為可能翻轉選區。

「難道沒有想過民進黨也可能有人遭到拉下嗎？國民黨只要反攻，打下3席民進黨立委，便可單獨成為國會最大黨。」該藍委指出，追根究柢在於1/4罷免門檻太低，2016年民進黨全面執政推動選罷法修法，刪除「雙二一」門檻，也就是說綠委翻船的機率跟藍委幾乎一樣，藉此反殺綠委也不是不可能，只是朝野惡罷若烽火連天，實在非國民之福。

