酸綠罷樑失敗「顏面盡失」　王鴻薇：林右昌不用扛敗戰責任？

▲林右昌多次在臉書發表罷樑長文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）落幕，最終不同意票一路領先，謝國樑成功保住基隆江山。國民黨立委王鴻薇對此表示，謝國樑獲得市民肯定，民進黨面子盡失，民進黨秘書長林右昌難道不需要扛敗戰責任嗎？

王鴻薇指出，反惡罷大成功是民進黨輸不起的反噬。基隆市長罷免案完美落幕，謝國樑在極高的投票率下獲得市民的肯定，宣告了這場民進黨發起的惡罷鬧劇正式落幕，基隆市民的眼睛是雪亮的，輸不起就翻桌，迎接的就會是選票最沉重的制裁，然而這場惡罷除了民進黨面子盡失，還有他們要面對的三大問題。

王鴻薇續指，首先是民進黨秘書長林右昌去留。在罷免階段過程中，民進黨早就有異心，紛紛想從這場必敗的惡罷泥淖中脫身，但是林右昌為了自己私利，以黨高層的身分介入罷免案，甚至自己在職基隆市長的各項疏失都被挖出來公諸於世，不只搞得民進黨的騎虎難下，全黨挺一人。如果林右昌不下台，就證明是黨主席賴清德的縱容，也是他黨主席的失誤判斷，這敗戰責任要不要扛，就看林右昌怎麼選了。

王鴻薇回憶，在這場基隆市惡罷過程中，公視台語台就利用「台灣記事簿」新聞專題「拆樑行動─新世代的政治參與」配合罷免案帶風向，內容多表達罷免方看法或對選罷法連署制度的意見，沒有多元及正反兩方陳述，儼然就是罷免宣傳片，更是毫無新聞倫理可言。而三立、民視政論節目不符比例原則的批判謝國樑，就是要為罷免案助拳，民進黨不要告訴他這些都跟民進黨無關。

王鴻薇說，最後是民進黨如何向基隆市民交代？民進黨惡意曲解東岸商場案，把一位捍衛基隆市民財產的市長，抹黑並傷害他的名譽，也差點讓市民的財產就這樣被讓給了財團，幸好結果是基隆市府連連勝訴，司法最終給了公道。