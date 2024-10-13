謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

▲謝國樑罷免案未通過。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）晚間落幕，最終不同意票高出同意票達1萬多票。國民黨立委紛表示，本次的投票結果代表基隆市民拒絕「仇恨動員」，厭倦政治惡鬥，藍委李彥秀說，拒絕「輸不起的延長賽」，期盼民進黨聽見民意，別再操弄罷免破壞台灣的團結與進步。

李彥秀指出，罷樑案整整吵了超過七個月，抹黑攻擊、仇恨動員已經讓基隆市成為一個實質「撕裂社會」，謝國樑與市府團隊在市政建設的同時，還必須同時耗費大量時間與精神，因應罷免陣營不斷的出招。事實上，從今天罷免案「不同意」與「同意」投票的比率可以看出，與2022年的市長選舉結果呈現高度相關，「不同意票」比例甚至還略高於謝國樑2022得票率。

李彥秀提及，當時謝國樑52.9%，民進黨候選人蔡適應39.0%，時力候選人陳薇仲6.6%，罷免案就是「2022選舉的延長賽」以及「政黨版圖的再次動員」。雖然謝國樑通過了「信任案」的考驗，但是市府團隊也必須儘速彌平投票的撕裂，在剩下兩年的任期作出更多的市政亮點，才能繼續迎接2026的挑戰，帶給基隆更好的為來。

李彥秀認為，謝國樑順利通過罷免案的考驗，這個結果並不讓人意外，首先，罷免案的導火線是「東岸商場」產權爭議案，基隆市政府在罷免初期，就在司法上取得四連勝，讓罷免案從一開始就失去正當性，地二，林右昌前市長介入痕跡斧鑿班班，基隆市民很容易就看出來民進黨背的動機政治目的，而非單純的公民行動，讓罷免案失去道德的至高點，第三，有別於以往罷免案「低調」處理，基隆罷免案從一開始就定調「正面迎戰」，政治幕僚進駐，藍營團結一致，黨公職一波波前往往基隆站台，不僅在氣勢上略勝一籌，更重要的是，面對惡意的抹黑與抹紅，都在第一時間澄清處理。

李彥秀強調，罷免案結束，基隆市民用手中的選票再次打臉民進黨，拒絕「仇恨動員」，拒絕「輸不起的延長賽」，希望民進黨聽見民意，不要再操弄罷免破壞台灣的團結與進步。

藍委洪孟楷也說，本次開票結果與自己預想相同，不同意罷免票高過同意罷免票，代表基隆市民希望給謝國樑完整任期好好做事；他過去這段日子多次赴基隆為謝國樑站台時，發現基隆多數市民對於仇恨動員的罷免案感到無感，更厭倦政治操作。

洪孟楷直言，台灣被選舉活動延宕太久，本以為總統大選結束後應該要好好專注於拚建設、做實事，未料被執政黨及側翼團體又挑起遍地烽火，這種仇恨的動員真的對社會發展、人民福祉有所助益？期許罷樑案結束後，政治人物能回歸理性與專業，投入國政、市政，讓台灣越來越好。