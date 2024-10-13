謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

▲林右昌表示，基隆完成民主深化功課，接下來基隆地方政治將產生質變。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者柯振中／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案13日結果出爐，已成功守住市長之位。對此，民進黨祕書長林右昌表示，投票結果出爐後，已經完成深化民主功課，接下來基隆地方政治「將從根本產生質變」。

林右昌在臉書上分享，罷免投票結果已經出爐，這是基隆有史以來首次公民行駛罷免權，從第一階段、第二階段連署，到投票結果出爐，相當不容易，他要向所有公民團體、志工致上最高敬意，也向所有選務人員、警察同仁說辛苦了。

林右昌說，基隆過去無論是總統大選、縣市長選舉，投票率在全國來看都是較低的，不過此次罷免案，投票率達到了50.44％，與過去幾次罷免投票相比，算是相當高的，意味著基隆市民對罷免投票的關心、公民意識覺醒，尤其是有年輕人專程返鄉投票，更是難得。

林右昌提到，這意味著，未來基隆無論是誰或哪個政黨，若是亂搞的話，基隆人是會生氣、會站出來的。

林右昌話鋒一轉，指稱國民黨在這次罷免當中，以總統大選的陣仗來對付地方公民團體、集中全黨資源與力量救一人，但在如此龐大的壓力下，仍有6萬9,934位公民投下罷免票，與第二階段連署書的數量比起來，多出2萬7,000人，距離罷免門檻也只差約7,000票，已是非常驚人的結果。

林右昌認為，罷免案並非一場選戰，並無所謂的勝負，面對將近7萬罷免民意，謝國樑市長未來應更重視傾聽，而非繼續漠視。

林右昌指出，儘管過程中有許多波折，但基隆仍舊順利完成一次深化民主的功課，這是市民共同的成就，「從今天過後，基隆的地方政治將從根本產生質變，進入一個新的歷史階段！這一點，其實才是最重要的！我愛基隆，基隆加油！」