　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

▲▼基隆市長罷免案，林右昌現身投票。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲林右昌表示，基隆完成民主深化功課，接下來基隆地方政治將產生質變。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者柯振中／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案13日結果出爐，已成功守住市長之位。對此，民進黨祕書長林右昌表示，投票結果出爐後，已經完成深化民主功課，接下來基隆地方政治「將從根本產生質變」。

林右昌在臉書上分享，罷免投票結果已經出爐，這是基隆有史以來首次公民行駛罷免權，從第一階段、第二階段連署，到投票結果出爐，相當不容易，他要向所有公民團體、志工致上最高敬意，也向所有選務人員、警察同仁說辛苦了。

林右昌說，基隆過去無論是總統大選、縣市長選舉，投票率在全國來看都是較低的，不過此次罷免案，投票率達到了50.44％，與過去幾次罷免投票相比，算是相當高的，意味著基隆市民對罷免投票的關心、公民意識覺醒，尤其是有年輕人專程返鄉投票，更是難得。

林右昌提到，這意味著，未來基隆無論是誰或哪個政黨，若是亂搞的話，基隆人是會生氣、會站出來的。

林右昌話鋒一轉，指稱國民黨在這次罷免當中，以總統大選的陣仗來對付地方公民團體、集中全黨資源與力量救一人，但在如此龐大的壓力下，仍有6萬9,934位公民投下罷免票，與第二階段連署書的數量比起來，多出2萬7,000人，距離罷免門檻也只差約7,000票，已是非常驚人的結果。

林右昌認為，罷免案並非一場選戰，並無所謂的勝負，面對將近7萬罷免民意，謝國樑市長未來應更重視傾聽，而非繼續漠視。

林右昌指出，儘管過程中有許多波折，但基隆仍舊順利完成一次深化民主的功課，這是市民共同的成就，「從今天過後，基隆的地方政治將從根本產生質變，進入一個新的歷史階段！這一點，其實才是最重要的！我愛基隆，基隆加油！」

 
ET快訊
北海道將變天迎初雪！　今年恐重演「惡臭雪蟲」大爆發
魏大勛「求婚秦嵐遭拒」 狗仔爆：應該分了
快訊／北韓宣布：已向前線部隊下達「射擊準備」指示
陸軍士兵殺海軍陸戰隊員　檢聲押禁見
謝國樑保住市長位置！林右昌說話了
直擊／王心凌遭小巨蛋罰10萬　青峰衝上台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

酸綠罷樑失敗「顏面盡失」　王鴻薇：林右昌不用扛敗戰責任？

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

謝國樑挺過罷免難關　藍委齊嗆民進黨：拒絕「輸不起的延長賽」

固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

酸綠罷樑失敗「顏面盡失」　王鴻薇：林右昌不用扛敗戰責任？

統一獅G3回台南主場拚晉級　勝騎士對決樂天肯特

自評用球數多　魔神樂看羅昂：每個人都有不好的時候

快訊／北韓宣布：已向前線部隊下達「射擊準備」指示

遭控省電減少閘門開放　台鐵喊非事實：故障暫關閉「當天就修復」

捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

樂天大老闆加持打線破紀錄　古久保：士氣比較高

北海道將變天迎初雪！　專家警告：今年恐重演「惡臭雪蟲」大爆發

陸軍士兵持刀殺海軍陸戰隊員　涉殺人重罪…檢聲押禁見！

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

政治熱門新聞

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／基隆「章魚里」結果出爐！353票不同意票勝出

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

謝國樑罷免案未過　白要綠反省

國民黨全黨挺謝國樑　許智傑：藍營仍難避免明年罷免潮

快訊／國防部：中共航母遼寧號駛入巴士海峽

快訊／罷樑失敗！　國民黨：沒有正當性的罷免不會獲支持

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

分析／全黨一命挺過罷樑　謝國樑保江山3關鍵

分析／固樑後難敵罷免浪潮　藍營擬反殺綠委

鍾小平現身基隆「突喊1句話」　涉違反選罷法

更多熱門

相關新聞

罷樑案未過關　藍委嗆綠：拒絕輸不起的延長賽

罷樑案未過關　藍委嗆綠：拒絕輸不起的延長賽

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）晚間落幕，最終不同意票高出同意票達1萬多票。國民黨立委紛表示，本次的投票結果代表基隆市民拒絕「仇恨動員」，厭倦政治惡鬥，藍委李彥秀說，拒絕「輸不起的延長賽」，期盼民進黨聽見民意，別再操弄罷免破壞台灣的團結與進步。

謝國樑挺過罷免危機　藍續推選罷法修法

謝國樑挺過罷免危機　藍續推選罷法修法

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

謝國樑含淚感謝全文：繼續捍衛基隆

恭喜謝國樑挺過罷免　韓國瑜獻上8字祝福

恭喜謝國樑挺過罷免　韓國瑜獻上8字祝福

關鍵字：

謝國樑基隆罷免林右昌市長選戰

讀者迴響

熱門新聞

國3死者身分曝！街頭藝人收工遇劫　他南下赴廟會慘死

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

孫安佐遭爆打毀容「高清駭人傷勢照」曝光！

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

《順風》朴英奎痛失22歲兒子　「AI復原成年照」他痛哭：是我想像的長相

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

她穩交「找月老報告」被甩！網認：斬很快

「高雄監獄挾持案」典獄長過世！大眾池泡湯不治

歐陽妮妮曝光超大孕肚！僅3周就冒驚人變化

更多

最夯影音

更多

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面