固樑成功！藍續推選罷法修法　許宇甄：改正罷免連署錯假亂象

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案今（13日）落幕，立法院國民黨團擬於總質詢結束後，續推上會期已逕付二讀、提高罷免難度的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，盼本會期完成三讀。藍委許宇甄表示，警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具，謝國樑罷免案落幕正好是修正公職人員選舉罷免法罷免連署問題的契機，本會期一定要完成相關修法，建構完善的民主體制。

許宇甄感嘆，謝國樑罷免案經過半年多的紛擾，終於在今天落幕，罷免的結果不是某方的勝利，也不是某方的失敗，而是社會紛擾的結束。罷免的仇恨動員，為市政治理與社會和諧帶來極大的不穩定，尤其罷免提案、連署的錯假問題更影響民主發展，立法院本會期應該先完成公職人員選舉罷免法罷免制度的修法，避免罷免連署錯假亂象再現。

許宇甄認為，從最近幾次罷免提案及連署情況來看，選委會發現相同筆跡、冒名、死亡連署的情況相當嚴重，罷免極具報復性，其核心精神是課責公職人員，因此須警惕罷免制度淪為有心人政治鬥爭工具。

許宇甄指出，有心人藉由謝國樑罷免案瘋狂積累社會仇恨值，在網路上散播虛假資訊，並拿名冊抄寫個資偽造罷免連署，處心積慮地撕裂台灣，為了讓罷免制度回歸常軌運作，減少社會紛亂，避免特定人濫用個資，保護我國民主根基，朝野應該一起支持公職人員選舉罷免法罷免制度的修法，讓罷免連署比照「公投連署」、「正副總統選舉連署」的方式，需檢附上身分證影本以證明為真。

許宇甄續指，朝野應該共同面對跟解決罷免連署的錯假問題，儘速修正錯誤，使罷免連署制度更為嚴謹，避免罷免連署的漏洞成為特定人教訓政敵的工具；若繼續讓「造假連署」、「亡者還魂連署」、「抄錄名冊連署」可以繼續運作，社會不安及對立問題就無法解決，不僅影響民主制度運作的穩定性，也與民主精神相違背。

許宇甄強調，謝國樑罷免案落幕正好是修正公職人員選舉罷免法罷免連署問題的契機，本會期一定要完成相關修法，唯有修法才能改正罷免連署錯假亂象，才能優化罷免制度，才能建構完善的民主體制。