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媒體人直言林右昌「不必再想選其他直轄市」：光復基隆成畢生志業

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲黃揚明分析，林右昌不必想再選其他直轄市長，光復基隆將成畢生志業。（資料照／記者杜冠霖翻攝）

記者柯振中／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案13日出爐，最終罷免結果不成功。對此，媒體人黃揚明分析，經過這次罷免事件，民進黨祕書長林右昌不用想再選其他直轄市長，「光復基隆將是他終生志業。」

黃揚明在臉書上分析，這次罷免案的投票率50.44％，與今年1月的大選相比，投票率減少了20％，但在罷免案當中，也屬於高投票率。

黃揚明說，賴蕭配今年1月在基隆獲得的選票為7萬6,079票，而這次罷免案的同意票則約為7萬票，在整體投票率低的情況下，還能開出7萬票，意味著罷免方是綠營同溫層的可能性極高，且投票動能夠強。

此外，黃揚明分析，在投票率更低的情況下，罷免案的不同意票8.6萬票，比侯康配1月得票數8.4萬票更高，可見藍白合作是此次不同意票輾壓的關鍵，「藍綠陣營明天起都會重新盤點，事實證明，綠營的青鳥效應並無法擴大到非同溫層，賴總統未來該如何洗滌人心？」

黃揚明分析完此次罷免投票後，後續再度發文，指稱經過這次罷免案，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌不必再想選其他直轄市長，「光復基隆將是他終生志業。」

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