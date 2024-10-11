朝野「和解飯」9道菜曝光！　新菜色「Do Re Mi」也上桌

▲朝野和解飯登場，點水樓菜單曝光。（圖／民眾黨立委吳春城提供）



記者崔至雲／台北報導

因114年度中央政府總預算被藍白黨團聯手擋下的僵局，立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘，吃朝野「和解飯」。據悉，此次餐會定調非正式宴會，聚會地點的「點水樓」，是米其林必比登推介的餐廳，朝野和解飯共計9道菜，其中，秋天新菜色「Do Re Mi」也上桌。

今天中午的「和解飯」，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及三黨黨團三長皆出席，除此之外，包括立法院副院長江啟臣、行政院副院長鄭麗君、立法院秘書長周萬來、行政院秘書長龔明鑫等人作陪。

國民黨團部分總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出席；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘出席；民眾黨則由總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍出席。

▲朝野為「總預算案卡關」吃和解飯，座席曝光。（圖／民眾黨立委吳春城提供）

據了解，午宴的部分，前菜盆菜容納8道小菜（蔥油芋艿、桂花蜂蜜石蓮花、酥炸翼豆、紹興醉雞、五香鳳尾魚、芝麻醬花瓜捲、鑲翡翠椒、麻辣鳳爪）、隨後則依序是佛跳牆、DO RE MI、芋泥香酥鴨、生菜蝦鬆、鮮炒馬祖淡菜、天然蔬果原汁七彩小籠包（原味、九層塔、松露）、百果芋泥佐卡比索冰淇淋跟寶島甘露梨。

其中，名稱可愛的「Do Re Mi」則是將蟹膏、蟹肉、蝦仁依照特定比例調配而成，宛若音階而得名，入口風味濃郁，每份1,380元。

