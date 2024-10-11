兩院和解飯「立院活字典」要上課？　周萬來帶最新議事規則著作到場

▲立法院秘書長周萬帶著一本跟議案審議有關的書，出席朝野和解餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

因114年度中央政府總預算被藍白黨團聯手擋下的僵局，立法院長韓國瑜及行政院長卓榮泰今（11日）邀藍綠白黨團三長餐敘吃「和解飯」。人稱議事教科書、立院活字典的立法院秘書長周萬來也出席，他手上帶著一本自己9月初才改版的著作《議案審議，立法院運作實況》到場，有可能會讓這場餐敘變成議事規則論戰。

中央政府總預算多次卡關，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，雖去年已編列的常態預算未受影響，但新編列的社福津貼、教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善、癌症新藥補助以及軍公教加薪等都受影響。

為解此僵局，行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜，兩人「溫暖咖啡會」後，由韓國瑜搭起對話平台，中間一度因「山陀兒」颱風延期，最終敲定，11日中午邀請三黨黨團幹部與政院代表吃「和解飯」。

今日中午，韓國瑜做東邀約藍綠白朝野黨團三長、行政院三長餐敘，民進黨團黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘；立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、秘書長周萬來；行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫；國民黨團總召副崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇；民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍先後到場。

特別的是，人稱議事教科書的立法院秘書長周萬來也出席，他手上帶著一本自己的9月初才改版的著作《議案審議，立法院運作實況》到場，而此次改版新增近萬字，內容主要就討論議事攻防，也反駁政院對議事程序所提出的違憲疑慮，讓這場餐敘可能成為議事規則交鋒。