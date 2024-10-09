侯友宜再赴北海岸關心搶災進度　全力協助市民盡速恢復家園

▲新北市侯友宜前往金山磺港漁港視察災後漂流木清理進度。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

受颱風及東北季風影響，新北市北海岸地區連日降下豪大雨，造成多處出現災情，新北市長侯友宜8日再赴金山區及三芝區視察災後復原情形，除感謝第一線工作人員積極協助救災，也要求市府各單位加速災後復原工作，協助當地居民恢復家園。

侯友宜視察後表示，山陀兒颱風造成北海岸地區降下超大豪雨，目前災後復原工作大致已完成，不過這兩天東北季風再度為北海岸帶來豪大雨，因此今日特別到金山及三芝，針對山坡地及有土石滑落的邊坡處，瞭解搶災復原工作進度。他指出，這幾天山上樹木被豪大雨沖刷入海後，又被浪打進金山區磺港漁港，導致大量漂流木堆積於港口，經過連日清理後，目前剩下少部分尚未完成，預計再2至3天可清理完畢，他也責成相關單位加速完成清理作業。

▲侯友宜視察陽金公路8.3公里處搶修及邊坡加固作業，並慰問公路局及第一線工程人員的辛勞。

隨後，侯友宜前往陽金公路關心災後復原進度，特別感謝公路局及第一線工程人員不眠不休冒著大雨搶通，工作人員也未中斷邊坡加固作業。侯友宜說，北部濱海地區的超大豪雨造成陽金公路8.3公里及5.25公里處坍方，經工程人員連夜搶修後已恢復單線通車，不過由於該處屬於地質敏感區，連日大雨導致山坡含水量增高，恐再次面臨土石崩落的潛在危機，盼在搶通的過程中，以安全無虞為優先，並確保道路通行安全。

此外，連日大雨也造成三芝內柑宅發生道路邊坡土石滑落，侯友宜也到現場瞭解復原狀況，並指示各單位全力搶災，儘速協助居民整理家園。

▲北海岸連日豪大雨，侯友宜前往三芝區內柑宅災關心災後復原工作。