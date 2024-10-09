新北市圖響應世界心理健康日　三重五常圖書館邀民閱讀紓壓

▲新北市立圖書館響應世界心理健康日。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

10月10日除了是國慶日，同時也是世界心理健康日，新北市立圖書館三重五常「植感圖書館」特別於10月份規劃一系列「植感閱讀」心靈療癒系列活動，包括趣味的「心靈扭蛋機」轉轉好書、「植感DIY」療癒手作、「放鬆身心之旅」紓壓講座、「閱讀解憂」書展、「心靈電影院」、還有可以打卡的chill療癒角落等，邀大家一起來閱讀好書，為自己的心理健康充電。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，每年10月10日是世界心理健康日（World Mental Health Day），衛生福利部特別將10月擴大為心理健康月，呼籲大家重視身體健康，也別忘記關注自己的心理健康！在日常生活中適時紓壓，維持身心靈平衡，是忙碌、高壓的現代人需要重視的課題，閱讀是療癒與釋放壓力的方式之一，響應世界心理健康月，三重五常分館除了打造綠色療癒的閱讀空間，同時推出「植感閱讀」心靈療癒系列活動，讓大家可以透過好書的陪伴放鬆紓壓，找到自我療癒的力量。

三重五常分館「植感閱讀」心靈療癒系列活動，特別推出「閱讀解憂」主題書展，並布置了chill療癒角落，除了為大家準備一系列解憂療癒書籍，同時設置了「心靈扭蛋機」，每顆扭蛋都藏著一本《解憂療癒處方》與療癒精油小卡，10月11日起至10月31日止，只要借5本書，便可玩扭蛋轉好書，還能免費獲得香氛植物盆栽；借3本書，則可DIY製作專屬的植感療癒書籤。

10月12日、19日連續二個周末的「放鬆身心之旅」紓壓講座，10/12「芳療探索」，將教大家利用精油按摩釋放肩頸壓力，紓解疲勞感；10/19「香癒精油抓周」則藉由植物精油探索人格特質，解析當下的身心靈狀態，以及提供未來的發展建議。另外還有三場次的療癒身心植物手作課，分別是10月12日「植物精油手工皂」、10月19日「療癒苔球」、以及10月26日「浮游花DIY」，只要借5本書便可免費參加，即日起開放報名，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868。