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新北雨水下水道系統蟬聯13連霸　市政會議獻獎分享榮耀

▲新北雨水下水道系統蟬聯13連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲2024年度雨水下水道系統維護管理訪評評鑑再次蟬聯甲組優等，於9日市政會議獻獎，市長侯友宜（中）與水利局長宋德仁（左）、科長游蕙綾（右）合影。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為了對抗全球極端氣候造成積淹水逆境，保護市民免於水患之苦，新北市政府水利局推動下水道維護建設不遺餘力，年年獲得內政部國土管理署肯定，於「2024年度雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」再次蟬聯甲組優等。水利局長宋德仁今（9日）偕同仁於市政會議中將獎項獻給市府，與全體市民共享榮耀。

水利局長宋德仁表示，完善的雨水下水道建設，可解決都會區排水問題，確保民眾免遭水患，並促進都市之健全發展，因此雨水下水道系統規劃幹線建設完工比例，亦可作為評估都市發展成就之重要指標。本市升格後雨水下水道建設長度及實施率均逐年增加，截至目前建設長度已逾800公里，實施率為92.88%，遠高全國雨水下水道實施率80.13%。

▲新北雨水下水道系統蟬聯13連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲內政部國土管理署至水利局辦理「2024年度雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」會議。

宋德仁說，水利局化被動為主動，建立了一套全國最完善的防汛機制，利用智慧化GIS系統有效管理雨水下水道設施，於2012至2024年間，內政部國土管理署辦理「雨水下水道系統維護管理訪評評鑑」年年獲得甲組優等，共13次榮獲甲組優等佳績，創造十三連霸紀錄也是全國唯一，打造新北成為韌性城市。

水利局表示，健全雨水下水道建設與妥善維護管理為市政建設之重要工作，除設施新建維護外，也持續針對防汛系統進行改良精進。面對新的氣候型態，突如其來瞬間降雨都可能致災，韌性的城市治水策略已是目前主流方針，民眾有感的已經不是哪裡不積淹水，而是經常出現的強降雨，退水速度很快，能讓極端降雨所帶來的生活不便降到最低，也保障市民生命財產安全。

▲新北雨水下水道系統蟬聯13連霸。（圖／新北市水利局提供）

▲新北水利局獲評鑑優等8月23日內政部國土管理署於望聖副署長（左） 公開頒獎由水利局黃茂松總工程司（右）代表受獎。

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