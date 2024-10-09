藍綠白縣市長都上東森購物行銷地方特產　綠委：銷售跟政治沒關聯

▲台南市長黃偉哲上東森購物推廣地方農特產。（圖／臺南市政府）



記者陶本和／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，8日指揮廉政署傳喚多名關係人協助作證，但有名嘴將柯文哲過去到東森購物台推銷地方農特產品，做不當的政治連結。對此，民進黨立委許智傑9日受訪表示，東森購物經常行銷各地方特產，縣市首長不論藍、綠、白，為了推廣農產品也都經常上購物台推薦，他認為，商業銷售跟政治沒有關聯。

針對柯文哲涉嫌圖利案，在廉政署傳喚多位關係人協助作證後，開始有名嘴在政論節目上，把柯文哲過去台北市長任內，曾經到東森購物推銷地方農特產品，做不當的政治連結。

對此，許智傑接受訪問時表示，東森購物經常行銷各地方特產，各縣市首長不論藍、綠、白，為了推廣農產品也都經常上購物台推薦，「我想商業銷售跟政治比較沒有關聯，反而應該給認真賣農產的首長鼓勵」。

事實上，根據公開資訊會發現，確實不是只有柯文哲在東森購物推銷農特產，各縣市首長不分政黨、不分藍綠，都曾多次在東森購物上，一起為地方小農推銷或做城市行銷。

舉例而言，台南市政府111年8月以標題「最佳農產代言人黃偉哲東森購物行銷台南文旦 開賣40分鐘熱銷3萬2千顆」刊登正式新聞稿，內文點出這是台南市長黃偉哲第9次上東森購物，推銷台南農作物。

嘉義縣政府也刊登新聞稿指出，嘉義縣政府跟東森購物再度攜手，縣長翁章梁跟民進黨立委陳明文、蔡易餘、農會總幹事黃貞瑜，一起參與線上啟動儀式，還化身行銷達人，推薦阿里山高山茶、高山咖啡及嘉義極光哈密瓜等熱銷人氣商品。

▼嘉義縣長翁章梁曾與東森購物合作，推廣地方農特產。（圖／嘉義縣政府）



除了民進黨執政縣市，國民黨籍的新北市長侯友宜也多次上東森購物直播節目，推廣新北市的在地好茶。當時，侯友宜也是穿上東森購物的圍兜，在直播中表示，文山包種茶聞名全國，在北部地區響亮，與南部的烏龍茶齊名，往往一推出來就馬上賣光，特別推銷新北文山包種茶的春季茶，因為今年春季溫度適中且雨量充沛，茶的韻味更加豐富，而農民辛苦栽種好茶不容易，尤其是很多青農回鄉，這次奪得個人獎的青農只有20多歲，相當不簡單。

同樣是國民黨執政縣市的台中市政府，也曾以標題「盧市長首登電視購物台 千組農特產禮盒開賣秒殺」刊登正式新聞稿，內文指出市長盧秀燕前往東森購物台行銷台中農特產所組成的「多功能發財車造型禮盒」限量組合包，開賣40分鐘，限量1000組銷售一空，緊急追加300組也立即完銷。

▼台中市長盧秀燕上東森購物推廣地方農特產。（圖／台中市政府）



▼新北市長侯友宜上東森購物推廣地方農特產。（圖／新北市政府）

