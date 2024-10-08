政策失靈？北市人口跌破250萬大關　蔣萬安：新生兒數「逆勢增加」

▲台北市長蔣萬安施政報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數曾於前台北市長柯文哲任內跌破250萬，使得前副市長黃珊珊離職選舉後無法補人；疫情趨緩後市民復籍，台北市長蔣萬安任內人口數一度回升超過250萬，但民眾黨台北市議員陳宥丞發現，9月人口數跌破至249萬8210人。對此，蔣萬安表示，台北市新生兒人數是「逆勢增加」，代表打造友善育兒城市有具體成果。

蔣萬安8日下午赴台北市議會進行施政報告，針對台北市人口數跌破250萬以下，被議員質疑人口政策失靈？蔣萬安回應，自己上任後對提出各項生育獎勵，營造友善育兒，以及提供年輕小家庭居住社宅的一定比例，所以當全國新生兒人數持續下降，台北市新生兒人數反而是「逆勢增加」。

蔣萬安舉例，台北市去年新生兒人數相較於前年增加1500位，今年1至9月相較去年同期增加910位新生兒，台北市是逆勢增加，代表北市打造友善育兒的城市有具體成果。

蔣萬安指出，現在整體人數從戶籍來看，移出的人陸續到新北、基隆比較多，這也因為共同生活圈，使交通更便利，造成大家可能住在新北、每天通勤到台北，每天日間流動人口在台北市就有350萬人、夜間280萬人，台北市其實提供很多就業機會與友善育兒環境，讓年輕人願意生、敢生、養得起。