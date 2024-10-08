留不住！北市人口「跌破250萬大關」　陳宥丞：蔣萬安不覺得汗顏？

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北居大不易！因新冠肺炎造成市民被除籍，台北市人口數曾於前台北市長柯文哲任內跌破250萬，使前副市長黃珊珊離職選舉後，無法補第3位副市長及秘書長；疫情趨緩後，台北市長蔣萬安任內人口數一度回升超過250萬，然而今年1月起逐月下滑，民眾黨台北市議員陳宥丞發現，9月人口數已跌破250萬大關，現為249萬8210人。

根據台北市民政局資料顯示，2024年1月人口數為251萬1291人、2月為251萬477人、3月為250萬9740人、4月為250萬9112人、5月為250萬7673人、6月為250萬6767人、7月為250萬4731人、8月為250萬2093人，每個月底結算一次，幾乎可說是「逐月遞減」，且最多每個月減少2000多人。

為此，蔣萬安與民政局長陳永德9月召開人口對策委員會，蔣更在9月25日補了上任至今都懸缺的第3副市長，由都市計畫專業的副秘書長張溫德升任；但因蔣萬安曾說要找「財經背景」人士，如今從府內調升一位與現任副市長李四川工務背景相似的人選，引發外界熱議。另外，副秘書長職缺則由原本的研考會主委俞振華擔任。

然而台北市民政局公告最新資料，9月人口數為249萬8210人，台北市正式跌破「250萬大關」。根據《地方制度法》第55條規定，直轄市政府置副市長2人，協助市長處理市政，但人口在250萬以上的直轄市，得增置副市長1人，象徵蔣市府若無法讓人口回升，如果有任一副市長離職，就無法再補第3副市長。

▲台北市議員陳宥丞。（圖／記者林敬旻攝）

陳宥丞表示，台北人口外流原因，歸根究柢就是「養不起、住不起」，國家土地有限，政府應更勇敢、靈活，例如美國紐約「City of Yes」願景，從交通、都市規劃、社宅、容積政策都可借鏡，但在目前的政治氛圍下，造成公務員不敢放手、不能創新，深怕被扣帽圖利或政治追殺，蔣萬安必須要有積極作為，從住宅、生育到交通等政策幫城市「減壓」，成為市民後盾。

陳宥丞提及，蔣萬安曾在答詢時說明第3副市長的3個條件，包括「跨黨派」、「最好性別是女性」，以及最重要的「產業跟財經背景人才」，希望能幫台北市多招商或產業發展，但新上任的副市長跟上述3條件完全不符，才知道原來蔣萬安一直在默默計算人口，直至人口數下滑到快沒第3副市長額度。

陳宥丞指出，過去柯文哲執政期間，因新冠疫情導致台北市民被除籍，人口進而下滑低於250萬，當時藍綠2黨議員不斷痛罵柯市府「不努力」、「害年輕人不敢生不敢養」，等到疫情過後的太平時期，卻又對人口流失不聞不問，是種詭異與雙標；且蔣萬安執政2年後，人口數於疫後再度跌破250萬，難道不覺得汗顏嗎？

陳宥丞分析，蔣萬安此刻緊急將張溫德拉上來當副市長，除了擔心可能喪失第3副市長額度以外，就是因為找不到人才，且要為李四川未來可能去選2026新北市長做準備，畢竟張溫德以前就待在市府體系，對市政預算、府會相當熟悉，如果蔣萬安不小心失去「萬安緊抱」，沒辦法把李四川留住，甚至有意要讓李四川選2026新北市長的話，總要有人來「看家」，也難怪是從府內拉拔對市政熟悉、懂工務體系，能接棒李四川的人選。

▼蔣萬安、李四川。（資料圖／記者黃克翔攝）