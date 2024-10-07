「京華城等於停住了！」　蔣萬安曝做法：已達「實質停工」效果

▲台北市長蔣萬安市政質詢，右為北市建管處長虞積學。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲捲入的京華城容積率案備受外界高度關注，北檢上周聲請扣押京華城土地獲准，台北市長蔣萬安稱7日發函台北地院確認是否需勒令京華城停工，引發台北市議會民進黨團不滿，要求蔣簽署公文勒令停工。蔣萬安說明，接下來會對京華城不予施工勘驗，若逕行施工則勒令停工，已達到實質停工效果。

蔣萬安7日下午赴台北市議會施政報告，藍綠白皆將議題聚焦在柯文哲「五大案」上，特別是針對京華城部分，由於北檢上週聲請扣押土地獲准，民進黨團在蔣萬安報告前進行杯葛，由黨團總召簡舒培遞出「放大版公文」，要蔣萬安簽署勒令京華城停工，但蔣最終並未簽名。

國民黨台北市議員汪志冰質詢時關心此事，詢問京華城到底要不要停工？認為司法是司法、行政是行政，當然要依法行政，如果最終判決確實涉及違法收賄或行賄，導致多出將近200億金額的20%容積獎勵，要用什麼方式給市民合理交代？

蔣萬安回應，自己之前一直強調，事實到哪就處理到哪，今天最新事實是法院上周核准扣押京華城土地，因為法院有此扣押，所以市府接下來會依法不予施工勘驗，京華城未來若要報勘驗，北市府會不准許，「就等於是停住了。」而倘若京華城逕行繼續施工，那市府會要求勒令停工，「所以達到了實質停工的效果」。