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快訊／山陀兒更肥大！2:30升格「強颱」90度鬼轉撞西南台灣

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒在巴士海峽走了一天，正式升格為強颱。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晨2時30分持續發布海上陸上颱風警報，第18號颱風「山陀兒」在巴士海峽走了整整一天，正式升格為「強烈颱風」，正在向西北轉北北東緩慢，呈現接近90度的「大轉彎」，已經在台東金針山降下超過288毫米的豪雨等級以上降雨，其近中心最大風速達到每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，7級暴風半徑並擴大到220公里。

氣象署發布海陸警報指出，山陀兒颱風已增強為強烈颱風，暴風圈稍擴大，其中心目前在鵝鑾鼻南南西方海面約170公里海面上，正向西北轉北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對恆春半島、台東、屏東、高雄及台南構成威脅，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

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陸上警報：台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備。
海上警報：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼山陀兒暴風圈擴大到220公里。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

氣象署技正林秉煜稍早分析，今天上午起山陀兒將逐漸向北移動，颱風中心在明天（2日）逐漸接近西南部陸地，並可能在下半天登陸，但確切在哪個縣市登陸，路徑預報上仍存在誤差，台南、高雄、嘉義、屏東都有可能，所以這4縣市須注意登陸帶來的12級以上強陣風。

今晚起除了花東，南部降雨也將明顯增加，明天颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到3日（周四）颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨。

▼山陀兒路徑即將90度鬼轉。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／）

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