「巨大甜甜圈」山陀兒變壯！龜速北轉炸出紫爆豪雨　台南納入陸警

▲山陀兒略為增強，氣象署研判，未來仍有稍加增強的趨勢。（圖／中央氣象署）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象署9月30日深夜最新說明，山陀兒過去3小時略為增強，陸警區域新增台南，周三高機率以「強颱」或「中度颱風上限」登陸台灣西南部，但由於移動速度緩慢，影響時間相對長，因此周二晚上到周四白天影響最明顯，提醒台南、高雄、嘉義、屏東周三嚴防颱風中心登陸附近的12級以上致災性強風、短延時強降雨。

氣象署技正林炳煜表示，目前山陀兒偏北北西方向移動，陸警範圍除了台東、屏東、恆春半島和高雄，最新一報也將台南納入。至於海警範圍，依舊維持台灣海峽、東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

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▲山陀兒潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

林炳煜說，周二上午起，山陀兒將逐漸向北移動，颱風中心在周三逐漸接近西南部陸地，並可能在下半天登陸，但確切在哪個縣市登陸，路徑預報上仍存在誤差，台南、高雄、嘉義、屏東都有可能，所以這4縣市須注意登陸帶來的12級以上強陣風。

他指出，周二晚間起，除了花東，南部降雨也將明顯增加，周三颱風中心在西南部登陸後，將一路穿越中央山脈，來到東部近海，屆時南部、東半部地區降雨持續，北部降雨增加，直到周四颱風逐漸遠離，南部降雨緩和，但北部還是會有局部大雨或豪雨。

▲山陀兒周二到周三將帶來驚人雨勢，南部及花東地區出現「紫爆」。（圖／中央氣象署，下同）

風力部分，周一至周二清晨，距離颱風最近的恆春半島、蘭嶼、綠島將有10到12級強陣風，屏東、台東地區及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄以北、宜蘭沿海空曠地區及金門則有8至9級。周二入夜以後，風力逐漸增強，周三至周四白天，各沿海及離島有9至10級以上強陣風。

至於海面風浪，颱風持續向西移動的過程中，台灣附近普遍有3米以上浪高，到了周二、周三兩天，台灣附近各海面風浪明顯偏大，尤其東南部、西南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高，颱風中心附近甚至可能出現8米以上浪高。另外，周二起，西南部沿海潮位升高，周三須慎防颱風暴潮及海水倒灌。