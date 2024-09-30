LIVE／山陀兒龜步轉彎1天登陸！嘉南高屏防致災強風　氣象署最新說明

記者柯沛辰／綜合報導

中颱山陀兒過去3小時強度略為增強，未來仍有稍加增強趨勢，另外由於移動緩慢，影響時間較長，預計周二晚間至周四白天影響最為明顯。中央氣象署30日晚間11點40分說明最新颱風動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

截至晚間10點，山陀兒位在鵝鑾鼻南南西方約170公里處，正以每小時6公里速度，向西北西轉北緩慢移動，近中心最大風速每秒48公尺，七級風平均暴風半徑200公里。

氣象署晚間10點15分指出，山陀兒過去3小時強度略為增強，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東及台東陸地，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，預計此颱風未來強度仍有稍加增強的趨勢。

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▼山陀兒潛勢路徑預測。（圖／氣象署，下同）



氣象局表示，受到外圍環流影響，今晚至明天（10月1日）台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭、花蓮、台東、恆春半島及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，高雄、屏東地區及新北山區則有局部大雨。

10月1日起，颱風接近，台灣西南部沿海潮位升高；10月2日，屏東、高雄、台南、嘉義嚴防中心登陸帶來的強風豪雨，屆時可能出現12級以上致災性強風、短延時強降雨，尤其沿海地區慎防颱風暴潮及海水倒灌。

氣象局提醒，今晚明晨，台灣附近各沿海及離島有長浪發生，且風浪偏大，尤其西南部、東南部及恆春半島沿海易有6米以上浪高，應避免前往海邊活動。