不斷更新／山陀兒「蛇行穿台」炸豪雨！全台停班課縣市一次看

記者閔文昱／台北報導
中颱山陀兒強勢襲台，其暴風圈已於昨（9／30）中午碰觸恆春半島，預計從西南部登陸後，將一路穿越中央山脈來到東部近海，並在周二至周四上半天對台灣造成明顯影響。為此，《ETtoday新聞雲》整理出各縣市10月1日的停班課最新情況，供讀者一次掌握。
▲山陀兒潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）
全台各縣市停班停課一覽
北部地區
台北市：10月1日正常上班、正常上課。
新北市：10月1日正常上班、正常上課。
基隆市：10月1日正常上班、正常上課。
桃園市：10月1日正常上班、正常上課。
新竹市：10月1日正常上班、正常上課。
新竹縣：10月1日正常上班、正常上課。
中部地區
苗栗縣：10月1日正常上班、正常上課。
台中市：10月1日正常上班、正常上課。
彰化縣：10月1日正常上班、正常上課。
南投縣：10月1日正常上班、正常上課。
雲林縣：10月1日正常上班、正常上課。
▲山陀兒略為增強，氣象署研判，未來仍有稍加增強的趨勢。（圖／中央氣象署）
南部地區
嘉義縣：10月1日停止上班、停止上課。
嘉義市：10月1日正常上班、正常上課。
台南市：10月1日停止上班、停止上課。
高雄市：10月1日停止上班、停止上課。
屏東縣：10月1日停止上班、停止上課。
東部地區
宜蘭縣：10月1日正常上班、正常上課。（佛光大學10月1日停止上班、停止上課）
花蓮縣：10月1日停止上班、停止上課。
台東縣：10月1日停止上班、停止上課。
外島地區
澎湖縣：10月1日正常上班、正常上課。
連江縣：10月1日正常上班、正常上課。
金門縣：10月1日正常上班、正常上課。
▼山陀兒周二到周三將帶來驚人雨勢，南部及花東地區出現「紫爆」。（圖／中央氣象署）
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