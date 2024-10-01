不斷更新／山陀兒「蛇行穿台」炸豪雨！全台停班課縣市一次看

記者閔文昱／台北報導

中颱山陀兒強勢襲台，其暴風圈已於昨（9／30）中午碰觸恆春半島，預計從西南部登陸後，將一路穿越中央山脈來到東部近海，並在周二至周四上半天對台灣造成明顯影響。為此，《ETtoday新聞雲》整理出各縣市10月1日的停班課最新情況，供讀者一次掌握。

▲山陀兒潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

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全台各縣市停班停課一覽

北部地區

台北市：10月1日正常上班、正常上課。

新北市：10月1日正常上班、正常上課。

基隆市：10月1日正常上班、正常上課。

桃園市：10月1日正常上班、正常上課。

新竹市：10月1日正常上班、正常上課。

新竹縣：10月1日正常上班、正常上課。

中部地區

苗栗縣：10月1日正常上班、正常上課。

台中市：10月1日正常上班、正常上課。

彰化縣：10月1日正常上班、正常上課。

南投縣：10月1日正常上班、正常上課。

雲林縣：10月1日正常上班、正常上課。

▲山陀兒略為增強，氣象署研判，未來仍有稍加增強的趨勢。（圖／中央氣象署）

南部地區

嘉義縣：10月1日停止上班、停止上課。

嘉義市：10月1日正常上班、正常上課。

台南市：10月1日停止上班、停止上課。

高雄市：10月1日停止上班、停止上課。

屏東縣：10月1日停止上班、停止上課。

東部地區

宜蘭縣：10月1日正常上班、正常上課。（佛光大學10月1日停止上班、停止上課）

花蓮縣：10月1日停止上班、停止上課。

台東縣：10月1日停止上班、停止上課。

外島地區

澎湖縣：10月1日正常上班、正常上課。

連江縣：10月1日正常上班、正常上課。

金門縣：10月1日正常上班、正常上課。

▼山陀兒周二到周三將帶來驚人雨勢，南部及花東地區出現「紫爆」。（圖／中央氣象署）