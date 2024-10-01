山陀兒襲台「各地風雨時程」一次看！氣象專家：路徑複雜移動緩慢

▲山陀兒來勢洶洶，全台各地將出現風雨。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

中颱山陀兒來勢洶洶，台灣南部各縣市首當其衝。對此，氣象粉專「天氣風險」分享了山陀兒的路徑，以及全台各地的風雨時程表，並指稱山陀兒可能成為數十年來「登陸南臺灣最強的颱風」，提醒民眾務必留意。

「天氣風險」在臉書上表示，山陀兒的路徑相當複雜，高壓導引的勢力微弱，讓山陀兒目前的移動速度緩慢。10月1日開始，山陀兒開始緩慢北轉、10月2日登陸南台灣、10月3日颱風中心自東北部出海。受到中央山脈、東北季風南下影響，山陀兒將快速減弱，10月4日可能減弱成一般低壓。

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「天氣風險」說，颱風路徑由南向北通過台灣，各地風雨影響時間有所不同，10月1日晚間至10月2日整天，高屏、恆春半島及花東地區受到風雨影響最劇。10月2日下半天至10月3日則是竹苗以北風強雨驟。

「天氣風險」提醒，由於颱風核心環流沒有受到山脈破壞，會直接影響高屏地區，2日整天狂風暴雨，下午颱風登陸前後，要留意極為劇烈、致災性的風雨，3日清晨開始，風雨將快速緩和。

此外，「天氣風險」也特意整理了全台各地的風雨時程表，透過時間軸的方式，來提醒各地民眾留意防颱準備。風雨時程圖表如下：

▲山陀兒颱風來勢洶洶，氣象專家整理出風雨時程表。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／天氣風險 WeatherRisk）



「天氣風險」最後說明，以上的風雨時程是基於目前的預測路徑，若是颱風預測有較大的變動，會以滾動式更新的方式，發布最新的颱風動態。