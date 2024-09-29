花蓮依然美好！GOLD美好演唱會眾星匯聚　歌王歌后嗨翻東大門

▲演唱會6組藝人獻上愛心，輪番演出多首膾炙人口名曲，嗨翻東大門。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為振興花蓮觀光產業並加速經濟復甦，花蓮縣政府與張榮發慈善基金會及華納音樂攜手，9 ／27於東大門廣場舉辦「2024花蓮GOLD美好」公益演唱會，由金曲歌王蕭煌奇、鐵肺天后戴愛玲、新科金曲歌后孫盛希、創作歌手高爾宣、美聲歌姬李佳歡、新世代超級女強音阿布絲6組藝人獻上愛心，輪番演出多首膾炙人口名曲。

演唱會現場更由戴愛玲與花蓮縣宜昌國小合唱團一起合唱「讓我成為你的翅膀」，傳達花蓮在0403震災後已準備好振翅高飛；花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、張榮發慈善基金會董事長吳景明、華納音樂董事總經理楊國修均出席，呼籲大家以實際行動來花蓮觀光旅遊，一起作為花蓮的觀光大使，用正能量支持花蓮的振興與復甦。

縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁一同上台致詞，發放螢光棒給現場觀眾。她表示，感謝張榮發慈善基金會與華納音樂的無私奉獻舉辦這場演唱會，每個人都有正能量，可以成為其他人的翅膀，也能成為花蓮及台灣的翅膀，音樂可以撫慰及振奮人心，讓社會更祥和，讓國家更安定。雖然遭遇0403地震，但花蓮的自癒力以及天然的好山好水讓我們更加堅強，勇往直前，同時也感謝來自國內外的各界協助給予力量，歡迎所有在電視機前觀看直播的朋友出發來到花蓮，花蓮依舊美好。

立委傅崐萁表示，感謝所有在0403地震後不斷付出，努力讓花蓮重回美好的工作人員，0403地震後花蓮依舊面對許多困境，七月初夏戀嘉年華讓觀光重回起色，住房率回復五成，但七月底凱米颱風交通中斷，又讓觀光受到重創。花蓮現在積極與中央合作，無論是11月五月天演唱會，或是住宿旅遊補助等，希望刺激花蓮觀光，讓花蓮恢復美好時光，為花蓮加油，就是為台灣加油。

張榮發慈善基金會董事長吳景明表示，看到這麼多朋友來到現場非常感動，希望藉著這次GOLD美好演唱會作為一對翅膀，把花蓮的觀光經濟恢復已往，帶動花蓮所有的活力、生意及觀光，再次成為全國觀光的焦點，祝大家有個美好夜晚!

華納音樂台灣董事總經理楊國修表示，感謝張榮發慈善基金會的合作舉辦這場演唱會，藉由音樂給予大家勇氣還有希望，希望大家都能享受今晚的美好演唱會！

演唱會上，駕駛胖卡車環島宣傳本次活動訊息的花蓮青年曾靖予，透過紀錄片帶回全台民眾為花蓮打氣與祝福訊息，他分享台中旱溪夜市攤商主動讓出最精華位置協助宣傳，台南香腸攤阿婆幫忙張貼海報在自己餐車並發送傳單，以及桃園大溪、台南嘉里地政事務所員工，把胖卡車圍得水洩不通寫卡片給花蓮民眾傳遞溫暖，雖然方式不同，但都傳遞對花蓮最大的支持與關心，感動片段讓演唱會現場花蓮鄉親感受滿滿溫暖。

節目高潮由天后戴愛玲與吉安鄉宜昌國小合唱團一起演唱人氣歌曲「讓我成為你的翅膀」，唱到「乘著風飛越低谷憂傷、眼淚的重量讓生命茁壯、如果你不放棄手中的希望、我會陪著你在試煉中堅強」，打動現場觀眾情緒，更象徵花蓮已走出傷痛，並且將會越來越好。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，0403地震後，縣府團隊舉辦各項活動及獎勵旅遊措施，加上中央加碼補助，花蓮百業正努力走出新局，向全國民眾宣告花蓮依然美好，期望各界重拾信心，回來花蓮走走看看。華納音樂董事總經理楊國修表示，感謝現場觀眾前來，每一個人都是一份關心的力量，集合在一起就是最美的歌聲，足以唱出未來的希望。

下半年花蓮還有多場精彩活動和賽事，玉里赤科山、富里六十石山進行到10 ／10的金針花季、10 ／17~10 ／20的「2024花蓮太平洋國際龍舟節」、10 ／19至12 ／1在瑞穗溫泉區及玉里安通溫泉區開跑的「2024花蓮太平洋溫泉季」、10 ／19~10 ／20在玉里泰林文化園區的「太平洋FALI FALI島嶼南風音樂節」、11 ／9在花蓮市區的「2024花蓮盛岡山車」，期盼更多遊客及喜愛運動朋友們前來參加。



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疊石固花蓮：https://rockstacking.hl.gov.tw/