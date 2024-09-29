怕搶不到周杰倫演唱會門票　網揪團「爬進大巨蛋下水道」萬人響應

▲天王周杰倫近日宣布即將在台北大巨蛋開唱，預計將引起搶票風波。（圖／翻攝FB／周杰倫 Jay Chou）



圖文／CTWANT

天王周杰倫近日宣布即將在台北大巨蛋開唱，預計將引起搶票風波。不過已經有許多歌迷就怕搶不到票，已經做好最壞打算，在網路上搞笑發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，短短3天就吸引了近3萬名網友響應。主辦單位也不斷呼籲：「請粉絲們透過正規管道購票，危險動作千萬先不要。」

周杰倫一開演唱會，門票幾乎都是場場秒殺，他日前公布大巨蛋演唱會搶票資訊後，歌迷們怕搶不到票，紛紛發文求助「搶票小撇步」，還有部分歌迷祭出奇招，像是在社群中發出「反串文」批評周杰倫、大巨蛋，希望能夠降低大家搶票意願，間接提高自己搶到票的機率。

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此外，還有網友已經PO出在練習怎麼爬下水道影片，並有人在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，活動才上架短短3天就已經吸引了近3萬名網友的響應，還有網友貼出了大巨蛋的地理位置圖，表示「路線都已經規劃好了」。

▲有人在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動，吸引近3萬名網友響應。（圖／翻攝FB／爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會）

搞笑活動引起網友們紛紛留言：「我打算這幾天先躲進去等張惠妹開唱，有人一起嗎？」、「請問要帶螢光棒還是手電筒？」、「有施工圖跟下水道圖的記得丟上來」、「希望至少有卡哇幫嘎陪我」、「請問哪裡買下水道的票？」

目前距離周杰倫大巨蛋開唱搶票時間還有20多天，歌迷就已經作好揪團鑽進下水道，經紀公司聽到也不禁苦笑，並不斷呼籲粉絲們：「請透過正規管道購票，危險動作拜託千萬先不要。」

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