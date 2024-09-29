傳江蕙明年返家鄉「登高雄巨蛋開唱」　陳其邁：全力配合

▲江蕙。（圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖／高雄報導

天后江蕙（二姐）封麥9年，並勇敢挺過癌症，終於在外界聲聲呼喚下宣告回歸復出，並將於10月5日國慶晚會登上台北大巨蛋演出，不過演出還沒開始，就傳出二姐明年將返回家鄉高雄，於高雄巨蛋舉辦復出個人演唱會的消息。對此。高雄市長陳其邁表示「全力配合」。

陳其邁今天出席「正德佛堂」攜手同心感恩有您園遊會，被問及關於江蕙是否會來到高雄開演唱會，他表示，「尊重二姐的安排，但是我們一定會做好準備，因為二姐這樣一路面對疾病的挑戰她也勇敢走過來，令人非常佩服，大家都很想聽到二姐的歌聲，見到二姐本人，假如能夠在高雄開演唱會真的是舉國歡騰，高雄市的歌迷都非常歡迎二姐重返高雄，我們會做好服務歌迷最好的準備，但是時間或是地點我們也給二姐一點時間來做規劃，我們會全力配合。」

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▲天后江蕙回歸有望！陳其邁證實透過管道力邀「高雄復出開唱」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲ 第17場江蕙演唱會-慶功（資料圖／記者黃克翔攝）

其實，今年台北市長蔣萬安和高雄市長陳其邁都全力爭取天后復出歌壇的演出，陳其邁8月受訪時表示，他本身也是二姐的粉絲，江蕙封麥已經9年，歌迷朋友們都很想念她溫暖、充滿感情的歌聲，他跟全台灣的歌迷一樣期待江蕙復出演唱，因此的確有透過管道熱情邀請江蕙重回高雄巨蛋開唱；而當年二姐封麥的最終場，也是落在高雄巨蛋。

先前江蕙以公開信分享自己的抗癌心路歷程時，也特別點名，感謝高雄市長陳其邁以及台北市長蔣萬安的溫暖力挺，更向陳其邁喊話表示「邁邁市長，我沒有忘記我們的約定哦！」對此陳其邁僅表示，故鄉高雄永遠張開雙臂歡迎江蕙，祝福她身體健康，至於兩人的「約定」則沒有透露內容。

對於明年江蕙將在高雄巨蛋復出開個唱，寬宏藝術回應：「都還不清楚，目前都在討論及考慮中，謝謝大家關心。」