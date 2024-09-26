演唱會搖滾區、看台區怎麼選？　網揭8大優缺點搶票前必看

▲看演唱會位置怎麼選，也讓不少人感到糾結苦惱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

近來除了國內藝人，許多國外歌手、偶像團體也接力來台舉辦演唱會，從當紅女團aespa到流行天王Bruno Mars，吸引大批粉絲瘋搶票一睹明星風采。不過看演唱會除了要擔心買不到票，究竟該選擇更靠近舞台的「搖滾區」還是視野更遼闊的「看台區」，也令人感到苦惱，兩派網友對此議論並進一步整理出八大優缺點。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「搖滾區vs看台區」話題的網路聲量表現，發現許多網友提到「臨場感強」、「可近距離看到偶像」是搖滾區難以取代的優勢，有人分享在搖滾區看演唱會的心得，表示「氣氛的渲染力真的只能說是完美，到現在感覺還沒有從演唱場地中回來」、「在搖滾區真的很嗨，又叫又唱又跳了兩個小時」，認為在搖滾區中可以更深刻地體會到「全部人沉浸在音樂裡的感覺」，讓人意猶未盡；也有網友說「站在搖滾區最前排，超近距離聽、看自己喜歡的歌手，演唱自己最愛的歌曲，當時眼淚真的流下來了」，指出偶像近在咫尺的感動令人難忘。

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▲網友認為搖滾區氣氛嗨但恐遇「手機海」遮擋視線 ，看台區視野完整卻難看清偶像。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

然而，也有不少人體驗搖滾區後紛紛抱怨「擁擠、視線遮擋」的問題，直言「前面一個比你高的就啥都看不到」、「光看前面的手機螢幕就飽了」，引來較有經驗的歌迷回覆「我在各區塊都站後面，不擠、可靠杆休息、視線也比較不被擋」、「站搖滾區多少要有點覺悟，然後身上的東西能精簡就精簡」等，提醒大家購票前除了評估自己是否能接受長時間的站立外，也要考量可能與其他粉絲相互推擠的狀況。

另一派偏好在看台區欣賞演唱會的網友們則說到，雖然看台區距離舞台較遠，但票價也較低，且「視野完整遼闊」，更能將完整的聲光效果、偶像的歌舞隊形變換盡收眼底，「買看台區真心不會後悔，舞台、特效、動畫都很值得一看」；還有人指出「老粉已無法站搖滾區，每次都挑看台區，好舒適」、「之前搶過BTS的演唱會6800站票，後來發現遠遠的坐票輕鬆多了」，點出在看台區不用怕「站整場」造成體力耗盡，更能避免擠在人群中造成的種種不便，若希望在較舒適的環境下觀賞演唱會，其不失為一個好選擇。不過，也有網友提醒「不在搖滾區的話人都很小」，除非攜帶望遠鏡，否則「一半以上只能看大螢幕」，建議粉絲在搶票時根據自己的需求做選擇。