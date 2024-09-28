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張惠妹鐵粉「雙口呂」疑搶到票　粉絲怒轟：真的閉嘴！本人回應了

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票…粉絲怒轟：真的閉嘴　本人回應了

▲張惠妹年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會。（圖／聲動娛樂提供）

圖文／CTWANT

天后張惠妹（阿妹）年底將在台北大巨蛋開唱，5場演唱會的門票全數賣光，其中一名鐵粉「雙口呂」，每次巡演都會出現，阿妹印象深刻，這次他疑似也搶到門票，讓許多歌迷崩潰，甚至創立請他閉嘴的活動，掀起討論話題。

「雙口呂」每次出現在張惠妹巡演，就會在台下大喊「張小姐」，不過因為太過頻繁，而且干擾演唱會進行，常常為了想引起阿妹注意而亂叫，有一場阿妹在介紹家人時，竟硬生生打斷，甚至在阿妹演唱時也不停大喊，引來大批歌迷反感。

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如今得知「雙口呂」疑似搶到票，歌迷紛紛在社群平台抱怨，「非常支持，非常不希望看到他在那邊鬼吼鬼叫，很吵！」、「雙口呂是在霸凌演唱會場上的所有人」、「不知道他買哪天的票，好不想遇到」、「希望呂先生閉嘴，不要浪費大家時間」、「他真的很吵」、「就是個在蹭的想紅路人啊，真的閉嘴，吵死」。

張惠妹鐵粉「雙口呂」疑買到票…粉絲怒轟：真的閉嘴　本人回應了

▲粉絲建立要求雙口呂閉嘴的活動，但本人不以為意。（圖／翻攝自臉書）

不只如此，歌迷還建立名為「張惠妹演唱會時請雙口呂閉嘴」等活動，目前已有破百人參加，不過「雙口呂」本人知道後，反而發限時動態嘲諷：「真的好有心喔！特地開一個群」、「謝謝你一直幫我廣告，你們人生好無聊喔」，似乎一點也不在意外界的聲音。

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