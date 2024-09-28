周杰倫年底大巨蛋開唱！　開賣前黃牛就盯上喊「加價6萬」

記者陳家祥／台北報導

歌手張惠妹、周杰倫年底將接力在台北大巨蛋開唱，台北市議員陳怡君發現，臉書上已經出現有不少號稱「代購、代售」黃牛在兜售預定購買票券的服務，按不同位子加價數千到6萬元之譜，賺取暴利。她呼籲，市長蔣萬安不該只蹭歌手聲量當自己政績，卻放任黃牛亂象，應加強稽查力道。

陳怡君指出，她臉書隨手一滑馬上發現有不少號稱「代購、代售」，其實就是黃牛。有跑單幫的小黃牛、也有規模化的黃牛集團甚至還開多個line官方帳號，號稱粉絲破五萬人，各種票券都可訂，號稱與協辦單位有配合。

陳怡君舉例，有位臉書帳號D開頭的網友號稱「幫忙代售」張惠妹門票，要其他網友先卡位，看台前特區每場都有票，按位置不同票價從1萬1000至2萬2000不等，看台區最低每張則從6000元起跳，票價比起原價翻漲4、5倍以上賺取暴利之外，更讓歌迷根本買不到票。此外，周杰倫的演唱會更有黃牛喊到第一排加價6萬等。

▲周杰倫12/5-12/8在大巨蛋開唱。（圖／杰威爾提供）

陳怡君說，公司化經營的黃牛業者甚至有官方line帳號，還「歡迎團體訂購」，讓她質疑，過去傳聞黃牛業者有能力取得大量公關票，看來說法為真；因爲有黃牛不僅能買台灣演唱會門票，竟連新加坡、馬來西亞周杰倫巡迴演唱會也能幫買，還提到今年比往年便宜，顯然是長期經營。

此外，針對實名制買票規則，黃牛也有一套。陳怡君說，有黃牛直接寫明，「可借你證件入場」，若進不去全額退費。理論上售票公司會規定證件與本人落差太大，不能入場，究竟如何借證件入場，給人想像空間。

陳怡君提醒，黃牛亂象不分中央與地方，行政上若有需調整改善之處，不僅要跨局處，甚至可以邀請中央合作一同討論。她直言，蔣萬安不能只是蹭歌手演唱會聲量，當自己政績，卻放任黃牛搶票，民眾不得已去買黃牛票，呼籲市府加強稽查力道、打擊黃牛歪風。

▲台北市議員陳怡君發現有黃牛提出離譜高價哄抬周杰倫大巨蛋演唱會門票。（圖／台北市議員陳怡君提供）



對此，北市文化局表示，為保障民眾近用文化創意活動之權益，確保藝文表演票券正常流通，《文化創意產業發展法》已於2023年6月2日修法生效。文化局呼籲，只要有加價兜售行為即違反文化創意產業發展法，將按票券張數，處票面金額或定價之10倍至50倍罰鍰。

另外，若涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，經查證屬實則將依法處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

文化局強調，民眾勿輕信網路購票資訊、不購買來路不明票券，網路票券資訊，許多買賣情形是屬賣家手上沒有票券的詐騙行為。為鼓勵演唱會實施實名制，文化部亦訂有《文化部鼓勵流行音樂現場演出實施票券實名制補助作業要點》，為了保障歌迷的權益，呼籲業者辦理演唱會實名制。

文化局表示，民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20％核發獎金，最高可得新臺幣10萬元檢舉獎金。呼籲社會各界共同維護，以確保藝文票券市場的公平和透明，同時以實際行動支持流行音樂友善環境。

北市消保官也提醒，熱門演唱會門票相當搶手，因此有歹徒利用民眾急購熱門演唱會門票需求，於臉書「求票、讓票、換票、代購社團」進行詐騙。建議消費者選擇具有審核機制的網站購買，若透過不明管道購買票券恐因無法確認交易對象而難以求償，另提醒民眾勿使用不當方式搶票，以免被售票平台封鎖帳號而衍生消費爭議。