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雙北世壯運主視覺獎牌亮相　侯友宜盼團結世界友人凝聚力量

▲雙北世壯運主視覺獎牌亮相。（圖／新北市體育局提供）

▲2025雙北世壯運獎牌設計融合新北野柳女王頭及臺北101，再搭配放射式線條，象徵壯年選手的熱情四射。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025雙北世界壯年運動會」將於明年5月登場，26日由新北市長侯友宜、臺北市長蔣萬安聯袂公布賽會主視覺、獎牌設計，並傳達世壯運「運動無界．人生無限」的核心精神。本屆主視覺創意總監張嘉倫現場說明賽會「永續、科技、團結、普及、雙城」5大精神特色，獎牌設計總監江彥良也現身解說設計理念，特別融合雙主辦城市意象，搭配放射式線條，代表壯年選手的熱情活力，更希望團結全球民眾凝聚友誼的力量。

侯友宜表示，主視覺是賽會深植人心的關鍵，而獎牌是運動員經年累月努力的勳章。這次賽會由雙北共同主辦，在獎牌設計上，融合兩大城市意象，有新北野柳女王頭及臺北101，搭配放射式線條，象徵壯年選手的熱情四射，體現2025雙北世壯運 「運動無界．人生無限」的核心精神。

▲雙北世壯運主視覺獎牌亮相。（圖／新北市體育局提供）

▲2025雙北世壯運主視覺系統暨獎牌設計公開發表會。

侯友宜說，雙北世壯運持續受理報名中，預計將有120國、約4萬人報名參賽，雙北會共同努力為明年5月賽事做好萬全準備，帶給世界友人一場安心、放心的運動會，更歡迎大家一起來體驗臺灣的歷史文化及觀光旅遊。

主視覺創意總監張嘉倫表示，2025年5月17日至30日賽事期間，正值繡球花盛開，因此從中擷取白、紫、青、靛等顏色作為主視覺色彩，而臺灣又有「蝴蝶王國」稱號，再注入這次賽會「永續、科技、團結、普及、雙城」5大精神作為設計發想。

▲雙北世壯運主視覺獎牌亮相。（圖／新北市體育局提供）

▲2025雙北世壯運主視覺系統由「永續、科技、團結、普及、雙城」5大精神特色構成。

獎牌設計總監江彥良則指出，獎牌織帶結合主視覺以藍紫色動感線條造型，搭配簡約賽會識別標誌，兼具時髦與造型。蝶翼造型獎牌也呼應賽會標誌，象徵雙「北」兩座城市攜手展現的熱情活力，竭誠歡迎全球選手到臺灣與世界挑一場，奮力奪牌。

主辦單位表示，2025雙北世壯運共有35個運動種類競賽，其中有9個種類設有帕拉組別。目前持續受理報名中，只要年滿30歲就可報名並能獲得參賽禮，包括後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT，還能參加臺北大巨蛋開幕及新北美術館閉幕活動，也歡迎更多企業夥伴加入，用運動搭起國際友誼橋梁，更多詳細資訊請至「2025雙北世壯運」官網及臉書粉專查詢。

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