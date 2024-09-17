曾是前三志願！景美女中「掉到20幾名」　網見另1間也意外：太遠了

▲景美女中。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

每年會考結束後，家長、學生都非常關心各校的落點，以及志願要怎麼填。過去「景美女中」曾是前三志願，然而近來卻有不少網友留意到，景美女中已經排到20多名（第20幾個志願），進而引起熱烈討論，並猜測可能原因。

每年都會有補習班製作會考落點的推估表，學生及家長可以參考該表選填志願。雖說該表僅為預估，但卻總能掀起討論，近日就有網友在PTT上，以「113年國中會考基北區高中錄取分」為標題發文，分享基北區的高中錄取分，發現景美的分數掉很多，猜測是因為距離影響學生的選填意願。

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也有網友在PTT的Gossiping板上，以「台北景美女中入學分數掉到基北第28名」為標題發文，提到蔡依林讀景美女中時，該校排名還很前面，想不到現在卻掉到28名。對此他也納悶，其實在捷運站附近都能看到景美女中的學生，交通也不是真的非常不便，為什麼會掉到28名？

▲中正高中。（圖／翻攝自Google地圖）

相關討論不斷，不少網友則紛紛表示，「以現在的捷運路網而言，大多數學校捷運應該都可到，實在沒必要念一間難以到達的學校，除非是在地文山人」、「景美女中真的太邊陲，台北市中心很多公立高中，不需要跑到那麼遠去讀」、「我那年景美還贏中山耶，掉這麼多喔」、「遠到X北，交通不方便」。

在臉書上，也有許多網友熱烈討論，「主要是社區型的高中越來越多，大家寧願就近入學，然後景美那邊真的交通很不方便」、「不管啦，景美女中是永遠的前三志願」、「偏遠地區交通不便，所以就不太受歡迎了」。

除了景美女中外，也有人留意到北投區的中正高中同樣排名往後掉，「老字號的中正和景美，有些意外」、「當年第四志願中正也掉後面」、「中正也不勝唏噓」、「景美跟中正都一樣，因為太遠了」、「大家都忘記中正也是掉很多了，嗚嗚」。