蔣萬安談國慶主視覺：設計很主觀　盼「充滿中華民國」感受光榮

▲蔣萬安主持台北市政府颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，而最終呈現出來的主視覺也以國旗紅、藍、白的搭配為主，引發國人正反評價。台北市長蔣萬安4日表示，設計是很主觀的事，重要的是讓民眾感受到光榮、喜悅，且希望在國慶當天能充滿中華民國元素。

蔣萬安4日上午主持台北市政府颱風整備會議，並接受媒體訪問。被問到國慶主視覺好不好看？蔣萬安回應，設計是很主觀的事情，但最重要的是在國家重要慶典活動當中，都要讓所有的民眾感受到光榮、感到喜悅，所以在睽違這麼多年之後，國慶晚會回到台北市舉辦，「我們當然一定要把它辦好、辦成功」。

蔣萬安提及，更重要的是，希望在現場以及在台北市，中華民國國慶日當天能夠充滿中華民國的元素，包含青天滿白日滿地紅國旗的元素，來慶祝重要國家慶典。

媒體追問，蔣稱設計很主觀，但會不會覺得有點「華國美學」，甚至有人說是韓國瑜的「韓」國美學？蔣萬安說，設計當然有其設計理念，每個人都有不同的觀點跟角度，但最重要是，因為是慶祝國慶，是中華民國非常重要的慶典，希望帶給所有的民眾是感受到光榮、感到喜悅，大家一起同慶這重要的時刻。

蔣萬安指出，台北市政府很高興在大巨蛋舉辦國慶晚會，這也是大巨蛋首次舉辦非體育賽事的大型活動，所以很希望這一次的活動能夠非常的圓滿順利，也邀請到「二姐」江蕙復出為大巨蛋開唱，所有民眾都非常的期待。