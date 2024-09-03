國旗回來了！國慶主視覺公布　網：韓院長果然不讓人失望

圖、文／鏡週刊

下個月就是雙十國慶，今年國慶籌備委員會主委為立法院長韓國瑜，國慶籌備委員會今（3日）公布國慶主視覺，由2個「十」字拼成，中間以「國花」梅花做連結，配色則是採用「青天白日滿地紅」的國旗配色。圖案一公布立刻掀起議論。

國慶籌備委員會主任委員通常為立法院長出任，過去8年民進黨完全執政，立法院長也是自己人，國慶典禮的風格與中央政府風格相近。而今年2月國民黨重返國會最大黨，由韓國瑜搶下立院龍頭，取得國慶典禮的主辦權力。

韓國瑜上個月主持「113年國慶籌備委員會」成立大會及首次常務委員會議，他提到今年是新的總統、新的立法院院長、新的國會、新的氣象，一切都有讓人耳目一新的感覺，他要勉勵大家一起努力辦好今年國慶，讓活動倍增色彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國瑜說，中華民國國民要心存4個信念：中華民國是我們的國；美麗台灣是我們的家；中華文化是我們的根；民主自由是我們的寶。他回憶以前國慶日時，每家每戶都掛著國旗，歡樂氛圍印象非常深刻，但這個氣氛好像已慢慢淡化一段期間了，期望大家一起努力，透過今年的國慶活動，再次喚醒國人對國慶日榮耀與感動的感覺。

▲今年國慶主視覺公布，以國旗配色搭配梅花的雙十造型為主軸。（翻攝自中華民國讚國慶臉書）

下個月就是國慶典禮，國慶籌委會今透過臉書公開今年的國慶主視覺，有別於過去8年蘇嘉全、游錫堃時期，大多採用繽紛色彩與幾何線條，呈現出雙十意象，今年主視覺以2個大十字組合而成，中間以國花梅花做為連結，配色也用國旗的紅藍白來做搭配。

文案簡單寫道：「中華民國 生日快樂」，2句中間也放了一個青天白日滿地紅的國旗，明顯有別於過去時常被藍營詬病的「國旗消失」的設計風格；英文文案則是「A Beautiful Taiwan Today, A Better Taiwan Tomorrow」（今天的美麗台灣，明天更好的台灣）。

今年「簡單明瞭」的設計風格也立刻引發眾人議論，不少人直呼「要回到文字藝術大師的時代了嗎」「這美感真的可怕」「韓院長果然不會讓我失望，這很中華民國」「果然又回到華國美學」「熟悉的配色又回來了」，但也有人認為「雖然沒有ROC，不過這設計比以前的好多了」「好，沒有比想像中可怕。」「終於有青天白日滿地紅的設計了，這才是真正的國慶」。主視覺的2個十字組合，也被認為很像英文字母「H」，醫師杜承哲現身留言笑說：「這是H沒錯吧？這是我韓的大寫H沒錯吧！？真是太令人振奮啦」。



更多鏡週刊報導

蔣萬安親自邀約成功！ 江蕙國慶晚會復出開唱寫歷史

劉世芳：國慶晚會由韓國瑜決定 蔣萬安喊「北市非常願意」

誰決定提前20分鐘放國慶焰火？ 台中觀旅局長回應了