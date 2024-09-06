主視覺串聯台南百相　共同看見台南跨越時空文化未來

▲「2024台灣設計展」將於10月26日至11月10日，在台南市美術館二館及市定古蹟西市場等主展區，以及321巷藝術聚落、台南車站、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館等，橫跨全台南的衛星展區熱鬧展開。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024台灣設計展」將於10月26日至11月10日，連續16天在包括台南市美術館二館及市定古蹟西市場等主展區，以及321巷藝術聚落、台南車站、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館等，橫跨全台南的衛星展區熱鬧展開。

2024台灣設計展由經濟部與台南市政府共同辦理，是台灣設計展第五度來到台南，恰巧在台南400的歷史性時刻，設計展將作為台南思考如何邁向下個百年世代的重要環節。

台南市長黃偉哲表示，在台南400的重要節點上，台灣設計展不僅要回看這座城市源遠流長的歷史底蘊，更希望藉由設計力的介入，看向台南逐步提升的城市美學和產業發展。因此以「是台南‧當是未來」作為本屆主題，呈現台南對自身文化的認同與包容性，展現多元文化作為台南城市永續經營的城市韌性與個性。同時也更希望藉由跨世代、跨領域、跨產業及跨文化的力量，呈現台南的當代風華。

本屆台灣設計展主視覺概念，以台南隨處可見的圓形拱門、廊道等元素，由台南在地團隊「Path & Landforms」袁文生及團隊設計，呈現出「設計」本身連接了過去與未來的意象；在色彩設計上，以暖色系表現古蹟、地貌、文化深度及信仰，冷色系則為經貿、產業、綠能、科技之元素，透過色彩的重組，將這座城市的不同面向串聯起來。設計團隊歷來擅長環境視覺設計，多次獲得金點設計獎肯定，作品包括台南市立圖書館總館、成功大學校園等指標系統設計、多屆鹽水月津港燈節、漁光島藝術節及台南市美術館展覽之主視覺設計等，經驗非常豐富。動態主視覺由「空集設計 Nulls Design」鄭凱文設計師所設計。

文化局局長謝仕淵表示，2024台灣設計展在各方合作下，強調「設計」作為方法，帶領大家認識台南的百面千貌，台南除有深厚文化底蘊，它更是一座順水而生、百業閃耀的城市。城市由歷史的磚瓦堆砌；城市在設計裡持續翻轉再生，不斷改變新生的城市氛圍，邀請大家共同參與2024台灣設計展，一起認識台南何以「是台南‧當是未來」。