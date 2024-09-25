助退除役官兵就業！　雲林縣榮服處攜手產官學辦說明會

▲雲林縣榮服處鼓勵企業進用退除役官兵，於鵝媽媽鵝童樂園辦理113年度「企業廠商代表說明會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣榮服處為開發多元就業機會，鼓勵企業進用退除役官兵，於鵝媽媽鵝童樂園辦理113年度「企業廠商代表說明會」，現場邀請政府機關、學校及企業廠商等近50名代表參加，共同攜手合作退除役官兵就業。

說明會在鵝媽媽有限公司贈予雲林縣榮服處100瓶洗手乳捐贈儀式中展開序幕，榮服處處長姚辰蕙表示，相當感謝鵝媽媽董事長陳宏杰拋磚引玉，發揮企業社會責任，榮服處將會把這些物資分送到需要者手上。姚辰蕙分享到，在拜訪廠商過程中，常得到廠商回饋表示退除役官兵肯做，有紀律，是很好的人才。

▲榮服處處長姚辰蕙相當感謝鵝媽媽董事長陳宏杰拋磚引玉，發揮企業社會責任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

姚辰蕙說，今年度到宇榮高爾夫科技辦理職場參訪，宇榮公司裡面許多管理幹部都是由退除役官兵擔任，除特別感謝企業提供優質職缺進用退除役官兵，也希望未來持續支持榮服處，共同合作；此外，也感謝雲林縣政府及勞動力發展署雲嘉南分署對榮服處的協助，雙方在資源連結上，也有很好的合作基礎，期望大家攜手，共同協助退除役官兵順利就業。

活動中亦頒發本年度符合民營事業機構團體及私立學校協助退除役官兵就業獎勵實施計畫並提出申請及與雲林縣榮服處簽署就業合作備忘錄之廠商的感謝狀，感謝廠商願意多進用退除役官兵，也說明輔導會各項協助廠商進用補助措施，亦進行企業誠信宣導。同時邀請斗六就業中心進行「中高齡者及高齡者就業促進法及相關資源簡介」，未來持續攜手合作共同為促進退除役官兵就業努力。