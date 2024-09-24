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台南永康就業中心「女力服務網」　助偏鄉婦女就業回職場

▲台南市永康就業中心自6月份起展開「女力服務網」計畫，幫助偏鄉婦女就業回職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康就業中心自6月份起展開「女力服務網」計畫，幫助偏鄉婦女就業回職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升婦女重新返回職場，台南市永康就業中心自6月份起展開「女力服務網」計畫，期待以點線面逐步擴張的方式，網羅轄區之中曾經退出職場的女性，與求職者一對一討論未來的就業方向，提供客製化的就業策略，再由就服員逐項說明各項就業促進工具的方式，協助婦女再次回到職場發光發熱。

永康中心在今年度已經協助近1000名婦女回到職場！讓廠商能滿足用人需求，婦女也可以得到重新發揮所長的機會！

永康就業中心指出，相較於男性求職者，婦女容易因為傳統概念中的家務照顧責任而有退出勞動力市場的狀況，然而隨著時代演進，傳統概念已逐漸翻轉，婦女勞動力參與率逐年上升，近十年間已經上升了1.63個百分點，在2023年度已經達到51.82％。尤其在45至49歲、50至54歲區間的女性勞動力上升程度特別明顯，顯示女性在重返職場的意願提升，也代表有龐大的勞動力資源等待開發。

而永康就業中心察覺此趨勢，自2024年開始結合勞動部婦女再就業政策方向，展開「女力服務網」計畫，將服務方式一改傳統等待求職者上門諮詢的被動方式，主動結合轄區婦女經常利用的資源網絡，如台南市婦女福利服務中心、台南市社會福利服務中心等單位，利用其辦理之各項活動如手作教學、影片欣賞等場合，一同進行婦女資源宣導，透過合作共好的形式，推廣婦女可以使用的就業促進工具。

▲台南市永康就業中心自6月份起展開「女力服務網」計畫，幫助偏鄉婦女就業回職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心玉井就業服務台就服員陳宗仁分享，在服務過的婦女中，阿金姐令他印象非常深刻，來自玉井的她活潑熱情，過去曾因為協助家務而離開職場，雖然已屆中高齡，但仍然非常有活力，與就服員非常熟悉。而在聽聞阿金姐對於照顧服務工作表示有興趣瞭解後，宗仁立刻聯想到「照顧服務缺工獎勵計畫」，細心的瞭解阿金姐對於工作的期待以及條件後，協助開立介紹卡，順利推薦到照服單位上工，目前已經穩定工作近4個月了，宗仁也提醒她後續記得按時回覆工作資料，不要錯過好康的就業獎勵。

長期深耕婦女及弱勢就業的「台灣共融協會」創會理事長周欣怡，也藉著永康就業中心辦理徵才活動的機會，親自到訪就業中心走訪，現任職於「台南市婦女福利服務中心」計畫主持人的周理事長表示，非常樂見永康就業中心積極的在轄區與偏鄉推動促進婦女就業的各類活動，她也表示，婦女要如何復歸社會，貢獻所長一直是她關注的重點，所以期待後續能與永康中心展開更多合作模式，協助更多的婦女重返職場。

永康就業中心李奇玫主任表示，非常感謝轄區內合作單位給予永康中心業務宣導的機會，也相信婦女絕對是勞動力不可或缺的一環，在面臨缺工潮的當下，每一個「女力」都是至關重要的成員，很期待透過就服員的現場說明，可以提供資訊讓民眾及偏鄉婦女瞭解。

▲台南市永康就業中心自6月份起展開「女力服務網」計畫，幫助偏鄉婦女就業回職場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李奇玫也表示，目前勞動部有「婦女再就業」計畫，提供婦女再就業獎勵與自主訓練獎勵，只要穩定就業，就有最高3萬元的獎勵；而很多民眾詢問的「照顧服務缺工勵計畫」，也是鼓勵民眾投入居家式、社區式及照顧機構等長照單位從事照顧服務工作，最高可以領取10萬8千元的就業獎勵津貼。各計畫相關的資訊可上「台灣就業通」網站，或撥打永康就業中心電話洽詢06-2038560。

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