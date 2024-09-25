國道3死轉刑案偵辦！23歲倖存男成關鍵　2警病房外戒護畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

中山高23日晚間發生重大車禍，兩部自小客車猛烈碰撞後、撞擊護欄雙雙翻覆車道甩出2人，釀3死1傷，家屬透露死者廖女曾在追逐間報案遭逼車，警方深入調查後發現案不單純，整起車禍疑似因債務糾紛追逐而肇事，將原以為單純的車禍案件轉列為刑案偵辦。唯一倖存者邱姓男子住院治療，警方派員戒護。

▲民眾探病時發現有間病房外坐有2名警員戒護中，推測該間病房內住院患者即為邱男。（圖／民眾提供）

23日深夜22時許，22歲的蕭男與23歲邱男駕駛黑色自小客，疑似追逐駕駛銀色自小客車的50歲廖女及49歲鄭男，於中山高速公路南下237.5Ｋ處發生撞擊，分別翻覆於外側車道及中線車道，車體嚴重扭曲變形，蕭男與廖女甩出車外、鄭男半身夾車內，3人傷重身亡。

▲23日深夜，中山高速公路南下237.5Ｋ處發生2車撞擊，分別翻覆於外側車道及中線車道，車體嚴重扭曲變形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

唯一倖存者邱男右鎖骨骨折受輕傷，由救護人員送往若瑟醫院治療，以受傷頭暈等理由暫不接受詢問。據了解，邱男仍於若瑟醫院住院病接受治療，目前傷勢穩定並持續恢復中，再觀察2日沒有特殊病情變化應可辦理出院。針對車禍事故因起因不單純，警方轉為刑案偵辦，邱男不排除被列為被告，病房外由2名警員戒護中。

▲廖女疑似遭到他車追逐發生碰撞，車輛受猛烈撞擊翻覆而甩出車外，大量出血傷重身亡。（圖／民眾提供）

城邦法律事務所長吳文城律師表示，如單純僅是逞快競速造成車禍死亡，肇事者涉嫌《刑法第一八五條第一、二項》以他法致生往來之危險因而致人於死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，更有涉嫌第二七六條過失致人於死，可處5年以下有期徒刑。

▲與廖女與同車之鄭男半身外露車體外，救護人員協助脫困搶救，不幸傷重身亡。（圖／民眾提供）

而若是企圖威逼對方就範而逼車，主觀上顯有對生命危險之認識，如果因此造成車禍死亡，則可能構成《刑法第二七一條一項》不確定故意殺人，可處死刑、無期徒刑、10年以上有期徒刑。