　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

▲雲林種電。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣擁有充足日照及豐沛風場，目前在太陽光電及風力發電效能上，高居全國前三名。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年光電弊案頻傳，雲林縣政府針對綠能發電發函經濟部，希望納入總量管制，有統一的審查作業規範，否則將暫緩核發執照給綠能案。7月31日發文至今尚未收到任何回復，目前仍依相關規定受理申請案件中。雲林縣長張麗善15日表示，若核照寬鬆，可能被質疑圖利，太嚴格又被說成刁難。

雲林縣政府針對綠能開發，訂定「三不三要」原則。縣長張麗善表示，但最近的綠電相關司法案件，讓大家覺得如果按照法令通過，可能被懷疑有拿到好處；如果因民意反對而不核發，又會被說成藉勢藉端、故意刁難，公務人員左右為難，變成沒有辦法執行公務。

張麗善表示，《國土計畫法》與綠電開發可能會有一些衝突，現在的能源政策又要釋放出一些農地、易淹水地區來種電。卻因之前發生許多與綠電開發相關的司法案，已造成雲林縣政府各局處困擾，大家都不曉得到底要怎麼樣辦，中央須有統一的審查作業規範，公務人員才能依法行政，配合中央推動能源政策。

張麗善說明，目前綠能業者只要依法申請，經縣府審核後就會核發執照；而常見情況為當地居民反對開發，但縣府已經發給業者同意函，能源署的開發許可也給了，開發案就全卡住，建議縣府還沒有給同意函前，業者先附上地方同意連署書，如此便可減少地方抗爭，這都需要中央加以協助規範。

張麗善強調，外傳這是雲林縣政府在槓中央，縣府絕對沒有這種想法，主要是因為雲林是農業大縣，綠能開發若危害到農民權益，身為縣長定要為農民發聲，「並非地方槓中央」。

雲林縣政府建設處說明，近年來地面型太陽能發電廠大量設置於農牧用地，對在地居民、環境生態及農業發展常有影響；且發電業建置升壓站及儲能系統，無須辦理環評程序，導致申請案常有陳抗情形。有關電廠籌設許可及施工許可核定主管機關為經濟部能源署，且按現行電業法無明文規定核發地方主管機關同意函或電業管制機關同意文件的相關審查規定。

因此，雲林縣政府請經濟部能源署針對再生能源發電設施建置應採取總量管制因應作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，讓各地方政府有所依循。縣府7月31日發文至今尚未收到任何回復，目前本府仍依相關規定受理申請案件中。

另為順利推動國家能源政策，縣府將邀請能源署、雲林地檢署及沿海四個鄉鎮公所辦理辦理座談會，以期透過座談會的舉辦，讓中央及檢調相關單位能更瞭解目前地方推動國家能源政策所遭遇的問題。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾鬧區2車火爆追撞！多人遭波及1男遭壓車底　通緝犯仍在逃

►街頭球棒隊討債「2車高速追逐」撞上電線桿　無辜路人腳踝斷送醫

►快訊／雲林虎尾飛車追逐！自小客硬撞前車　騎士路人6傷...1男斷腳

►避免悲劇重演！　台西警規劃11處路段加強取締交通違規

ET快訊
柯文哲看守所「中秋節加菜」！　3餐菜色曝
快訊／美女記者捲洩密！　見鏡頭臭臉上車
快訊／《幕府將軍》創艾美獎歷史　真田廣之、澤井杏奈封帝后
丫頭買IU門票…爆2女星放鳥不付錢　張景嵐回應了
今天不上班！　2大廠直接連放4天假
鍾小平直球告白「告訴妍妍喜歡妳」　對話紀錄公開
「中國球王」王楚欽遭疑打假球！輸給19歲師弟又炎上
日航宣布　台灣飛日本「買機票送機票」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

東漂青年榮耀花蓮！吉安四寳原食原味入餐盒　「飽寶盒」獲大獎

花蓮縣府參訪馬來西亞美里市　當地議員對東大門夜市讚譽有加

中秋假期　桃園垃圾收運不打烊

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

新竹教保員穿黑絲、熱褲拍抖音　小朋友全入鏡！遭園方解雇

KTV跳「白菜舞」應援超炸　嗨咖開場亂跑連E人都嚇到

阿公揮桿小球誤擊孫女　調皮大笑妹傻眼：又來

子瑜練舞突停下來！ 「我還沒打招呼＞＜」#星光雲reels

廣州就醫掛號費竟要1350！ 陸妻感嘆：台灣健保真的好.mp4

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

颱風期間勇猛救災　雲林縣消防局獲企業贈500份滴雞精禮盒

嘉藥藥師國考大放異彩　通過率遠超全國平均表現亮眼

「暫緩核發綠能執照」槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人齊聚濱海淨灘護生態

每人3千確定了！花蓮振興券10／12至18發放　明年2／28前消費

草鞋墩雅舍整修前無償借用建物廣場　限非營利團體周末假日辦活動

東漂青年榮耀花蓮！吉安四寳原食原味入餐盒　「飽寶盒」獲大獎

花蓮縣府參訪馬來西亞美里市　當地議員對東大門夜市讚譽有加

中秋假期　桃園垃圾收運不打烊

自己財產自己護　台南三星科技企業義消成軍

快訊／TPBL台灣職業籃球大聯盟標誌首度曝光　要成台籃最耀眼存在

實測「飯後超慢跑」！　蒼藍鴿揭血糖比飯前低：真的超猛

鍾小平提告妨害名譽！曾姸潔怒批「衣冠禽獸」：糟糕的男人

民眾黨最新民調支持度僅小跌　民進黨團曝細節：小草板塊在移動

舒華證實錄製《艾嘉食堂》！　紐約直飛泰國「餐廳備戰」畫面曝光

北檢偵查大放送踩煞車！　黃揚明曝上面有指示：若無真憑實據會出事

徐少強夫婦同月亡！　與雪梨婚外情生1子1女…孩子回應後事進度

另類豪宅區指標　醫美診所、餐飲大店接連進駐北屯

警告游淑慧打柯要「顧大局」　蕭旭岑認：我是妳平輩、言盡於此

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

地方熱門新聞

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

卓榮泰視察台南漁電共生案場發展綠電保護農漁業

嘉義三大飯店推住房及餐飲優惠

每人3千確定了　花蓮振興券10/12至18發放

基隆無障礙親海嘉年華　謝國樑盼市民都平等感受

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

嘉藥藥師國考大放異彩表現亮眼

新北招待小衛星看「插畫界奧斯卡」展

慈濟援建「大愛屋」動土　徐椿蔚激動落淚感謝

張善政訪貝里斯晤總理　探討環境永續

為綠能槓中央？張麗善：建議制定統一審查規範

桃園「一生好運卡」　好康再擴大

2泳客受傷送醫無礙　日月潭泳渡平安落幕

麥寮鄉公所領軍　集結民間力量逾百人濱海淨灘

更多熱門

相關新聞

綠電發展「地方槓中央」？　卓榮泰：要發展又不能源轉型是違背的

綠電發展「地方槓中央」？　卓榮泰：要發展又不能源轉型是違背的

雲林縣政府近日針對綠能發電發函經濟部，希望納入總量管制，有統一的審查作業規範，否則將暫緩核發執照給綠能案。對此，被外界認為有「地方槓中央」的意味，行政院長卓榮泰16日表示，他知道很多地方政府對於科技發展很重視，希望地方成為科技大縣，但一方面要發展，一方面在能源轉型不投入，這是違背的；他承諾，願意本著溝通、人民優先原則，請相關部會跟地方政府好好溝通。

雲林槓中央！暫緩綠能電廠核照　藍委發聲了

雲林槓中央！暫緩綠能電廠核照　藍委發聲了

工研院「農業界變形金剛」　成果技轉農機廠商

工研院「農業界變形金剛」　成果技轉農機廠商

雲林縣府推動「勵智守護」完善社區照護網

雲林縣府推動「勵智守護」完善社區照護網

防堵病媒　雲林公私部門聯手清溝

防堵病媒　雲林公私部門聯手清溝

關鍵字：

綠能雲林縣總量管制能源政策農業張麗善

讀者迴響

熱門新聞

中秋愈來愈少人烤肉！網曝最大原因

啦啦隊女神艾璐懷孕「淚灑球場」

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

徐少強小30歲愛妻也離世

快訊／小沈1500涉洩密！　馬郁雯遭傳喚了

今晚變天！葡萄桑加速最近時間曝　蘇力颱風恐生成

林予晞自爆看BLACKPINK「遭明星2度插隊」

快訊／快改道！　國3翻車事故

上班第一天「就被全場喇舌一遍」　酒店妹超崩潰：被抽乾了

日本AI生成「典型台灣男子」　網笑瘋搶認親

教保員穿黑絲拍抖音　小朋友全入鏡這下慘了

亂爆料蛋黃酥藏蟑螂？律師揭最慘下場

陳佩琪曝ATM轉帳兒女小抄　不敗教主揭最佳解

傳前都發局長黃景茂「供出實情」換交保

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

周杰倫演唱會「阿KEN霸麥」 「本尊被迫下台」笑翻XD

馬傑森擺短棒被判未出棒　陳金鋒抗議遭趕：無法接受

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面