斗六女遇詐騙！40萬投資虛擬貨幣　警銀合作保她血汗錢

▲斗六一名30歲女子，誤信虛擬貨幣投資高報酬廣告，險遭詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年虛擬貨幣盛行，傳聞投資報酬率高，令不少民眾趨之若鶩。雲林縣警察局斗六分局本月初接獲銀行通報，稱有女子欲臨櫃提領大筆現金，行員關懷提問後發覺女子說詞反覆有異，疑似遇到詐騙，因此報請警方到場協助，斗六派出所警員許耀文、張庭豪獲報後立即趕赴現場，破解詐騙手法，保住民眾血汗錢。

斗六警分局說明，9月6日銀行通報年約30歲的領錢女子疑遭詐諞，女子向警員表示，因近期看到虛擬貨幣投資報酬率高，希望能藉此增加收入，遂自行上網尋找相關管道投資，找到了一則加Line好友可瞭解投資管道的訊息，便不疑有他，透過通訊軟體和客服人員聯繫。女子和客服人員進行討論後，決定先以新台幣40萬元現金向對方購買泰達幣(USDT)，因此到銀行臨櫃辦理提款。

▲員警查看女子的對話紀錄，發現是假投資虛擬貨幣類型詐騙，即時進行阻攔，保住女子血汗錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經員警查看女子的對話紀錄，發現是假投資虛擬貨幣類型詐騙，即向女子表示這是典型詐騙手法，千萬不可將錢交給詐騙集團，否則辛苦存的積蓄將有去無回，並提醒女子投資用Line聯繫風險高，應該尋找正當的投資管道，以避免受騙上當，女子得知是詐騙後便放棄提領，員警也協助女子封鎖該詐騙帳號，以避免再度受騙。

斗六分局長黃念生表示，詐騙集團會利用民眾對虛擬貨幣一知半解又想投資致富的想法進行誘騙，透過華而不實的虛擬貨幣網站、APP交易紀錄等，讓民眾信以為真，而將大筆資金投入詐騙集團的陷阱，結果造成巨大的損失。呼籲民眾不要輕信網路上標榜「低風險、高報酬」的投資訊息，並應謹慎查證不明投資平台或軟體的真實性，有疑問可撥165反詐騙諮詢專線或打110報案專線向警方求證。