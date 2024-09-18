斥資1500萬！大埤國中通學步道動土　學生步行安全升級

▲「大埤國中周邊暨行車安全道路改善工程」斥資逾1500萬順利開工動土。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣通學步道建設再邁進，「大埤國中周邊暨行車安全道路改善工程」斥資逾1500萬順利開工動土。縣長張麗善、立委張嘉郡、教育處長邱孝文、鄉長林森寶、主席陳秋慶、大埤國中校長許美珠、雲林縣家長會長協會理事長廖銘綜等一起動鎚象徵工程啟動。



縣長張麗善表示，大埤國中校園周邊的民權路、民生路111巷及自立街車流量大，影響學生上下學，以及鄰近居民用路的安全與便利。為解決這些問題，公所提出大埤國中通學步道計畫工程，經費1522萬元，感謝張嘉郡立委於中央的成功爭取經費。

▲大埤國中圍牆緊臨馬路，周邊車流量大，學生步行人車爭道，相當危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善說，大埤國中通學步道計畫預定主要建設範圍為大埤國中周邊校園周邊通學步道、人行道改善曁路口交通安全、家長接送區之汽機車停等分流。由自立街為改善起點至民權路為改善終點，改善鋪面計約6300平方公尺，沿途共經過七處路口，亦一併規劃改善，完整串聯行車及ㄈ字型全面完整的通學路徑，完工後將提供學生、家長和社區居民更安全舒適優質的的步行空間及生活品質。

張麗善指出，縣府重視行人友善環境與道路交通安全，致力規劃舒適的通行路網，期望藉由「人本交通」理念，將行人友善通行空間進行連接，讓通行環境更加完善，縣府近年積極申請內政部國土署「永續提升人行安全計畫」推動通學步道改善工程，2023年共計有22所學校獲得補助，2024年有5校獲得補助，總核定金額達7億2400元，仍有8校待核定中。

大埤鄉長林森寶表示，大埤國中周邊暨行車安全道路的改善，不僅可以讓我們的學童有一條安全上下學的道路，也提供我們附近的南和及北和村居民，可以有一個安全的運動空間，非常感謝縣府及立法委員張嘉郡的協助及經費爭取，公所將全力督工建設，預計今年11月完成，以提升交通的安全及生活的品質。

▲大埤鄉公所提出大埤國中通學步道計畫工程，經費1522萬元，由立委張嘉郡於中央的成功爭取經費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）