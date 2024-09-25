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發電500MW里程碑達成！　達德能源竹杖健走...與鄉親同樂

▲達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

達德能源完成在台發電裝置容量500MW，24日聯袂德國經濟辦事處舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道，沿途樹林間清晰可見5月正式商轉的達德新源風場6座風機，參與鄉親紛紛大讚活動，賞美景又健康。

竹杖健走活動在崙背鄉中和國小進行點亮儀式，以水晶球亮燈象徵能源發電點亮在地。崙背鄉鄉長李泓儀表示，綠能是全球趨勢，崙背鄉是台灣重要的酪農專區，主要農特產洋香瓜更外銷日本、新加坡，如今鮮乳農產之鄉結合風機綠能，歡迎民眾來此一探風機周遭的美味特產及美麗風景。

▲達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，點亮儀式以水晶球亮燈象徵能源發電點亮在地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

根據雲林縣政府資料顯示，沿海長者因缺乏運動讓其身體年齡比實際年齡偏長，達德能源精心辦理此次活動，意在鼓勵長者養成運動習慣。達德能源董事長曾葳葳表示，很高興這場活動有許多長者與小朋友參與。這次達德特別運用雲林當地的經濟竹做成的竹杖，希望將這項安全且能用到全身的運動帶給雲林長者鄉親，一起做ESG。

曾葳葳指出，選在崙背鄉分享達成500MW陸域風電裝置容量、207座風機的里程碑，主要是因為助力我們達成500MW的六座風機就落腳在崙背鄉，更感謝崙背鄉對於引進綠能的支持，有過去20餘年來各地鄉親對風機的支持與幫助，才讓達德有機會跟台灣在綠電領域一起成長。 500MW的陸域風電相當於可提供近30萬家戶的用電，因此風機不只是綠能，更與我們生活息息相關。

▲達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德能源舉辦「竹杖健走迎風GO」活動，由在地鄉親長輩、學童、德商等200餘人組成健行隊，從崙背中和國小起一同走過總長1.6公里的豐榮綠色隧道。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士（Dr. Eva Langerbeck）表示，非常榮幸能夠參加此盛會。再生能源已成為全球邁向淨零碳排的重要課題，雲林憑藉其優越的風場環境，為風機建設提供了理想場地。達德能源作為台灣陸域風機占比最大的廠商之一，憑藉其多年來深耕在地的豐富經驗，必將持續為我們帶來穩定、可靠的潔淨能源，為台灣的永續發展做出貢獻。

整場活動由達德能源與德國經濟辦事處合辦，雲林縣政府、崙背鄉公所、崙背鄉中和國小協辦。在500MW綠能里程碑點亮儀式之後，由一組專業健走隊示範北歐式健走及健走杖正確用法，帶著當地長輩一起做暖身運動。崙背鄉公所邀請的豐榮村、草湖村、水尾村當地長輩，以及中和國小師生和達德能源夥伴，總共約兩百人，每人雙手各持一支客製化健走竹杖，展開綠能結合綠色隧道健走的行程，讓潔淨能源點亮在地永續，一同穩健前行。

►聽Podcast #我在案發現場

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