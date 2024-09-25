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國道3死網友爆料！討債者從西螺市區一路追+毒駕　警方回應了

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

記者蔡佩旻／雲林報導

9月23日深夜國道中山高南下237.5Ｋ發生因債務糾紛追逐而肇事車禍，兩部自小客車猛烈碰撞後、撞擊護欄雙雙翻覆車道甩出2人，造成3死1傷，警方調查發現案不單純，將車禍案轉列為刑案偵辦。昨（24）日午夜有網友以廖姓女死者為第一人稱，貼文陳述債務內幕，因案尚為調查階段，警方偵查不公開，整起事件疑雲重重。

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲貼文指出，李某教唆兩位小弟，先前往廖女公司，這兩人為這起車禍中追撞廖女、鄭男致死。（圖／翻攝自《爆料公社》）

網路平台《爆料公社》昨日午夜有網友貼文，「今天看到這則新聞關於昨天晚上中山高斗南237k南下飛車追逐事件當晚我夢到一個夢。以下為第一人稱：

一個女人辛辛苦苦帶著兩個女兒經營者果菜貿易批發，生意上遇到一些困難向李某某經營的公司借了200萬、付了利息也還了本金，但這間公司卻抓著我不放，還想繼續參與我的生意，短短兩個禮拜跟我收了高額的利息60萬，並且脅迫我，如果不再把錢拿出來就要扣押我平日交通工具讓我無法正常生活，並且多次向我恐嚇與脅迫，我一個女人真的沒辦法處理這些事情。

好不容易向身邊親朋好友湊了一筆錢，找了嘉義某一位大哥要幫忙協調我的債務問題，不知道對方如何得知我在9/23晚上10:20分左右，我帶著我向友人湊出的幾百萬現金要南下嘉義找這位大哥，在我要南下嘉義的時候李某某竟然教唆自己的小弟在西螺街上開窗對我叫囂與追逐，試圖攔車搶奪我車上的現金，並一路追往國道斗南南下段237k對我車進行追撞，讓我命喪黃泉。

人生不如意十之八九，我也非常努力的每天想盡辦法想要解決我的債務問題，欠錢還錢天經地義，我也沒有避而不見，為何要讓我以命償還，你們這些人真的還有良心嗎？你要讓我兩個女兒該怎麼辦？天理何在？聽說追撞我的人又是最近社會新聞時常出現的『毒駕』，為何新聞上沒有提起呢？最後，李x洋先生！現在我把命都給你了！希望你放過我兩個女兒，也請司法還社會一個公道。也謝謝那些願意幫助我人。」

針對貼文，西螺警分局長閻百川表示，有關網路爆料日前國道發生死亡車禍的廖姓死者遭到追債，分局已主動聯繫家屬還原事發經過，將相關案情與國道公路警察局配合偵查。

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲國道車禍現場散落的毒品及吸食器具。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲國道車禍現場散落的毒品及吸食器具。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲9月23日發生國道3死車禍，疑因討債追逐肇事，有網友於網路平台陳述相關事證。（圖／翻攝自《爆料公社》）

 

 

►聽Podcast #我在案發現場

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