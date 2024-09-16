綠電發展「地方槓中央」？　卓榮泰：要發展又不能源轉型是違背的

▲行政院長卓榮泰接受媒體訪問。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

雲林縣政府近日針對綠能發電發函經濟部，希望納入總量管制，有統一的審查作業規範，否則將暫緩核發執照給綠能案。對此，被外界認為有「地方槓中央」的意味，行政院長卓榮泰16日表示，他知道很多地方政府對於科技發展很重視，希望地方成為科技大縣，但一方面要發展，一方面在能源轉型不投入，這是違背的；他承諾，願意本著溝通、人民優先原則，請相關部會跟地方政府好好溝通。

對於雲林縣政府發函經濟部一事，雲林縣長張麗善近日說明，若核照寬鬆，可能被質疑圖利，而太嚴格又被說成刁難，且之前有民意代表與公務人員因綠能案被起訴，造成現在公務人員不想辦理綠能業務。因此，張麗善認為，中央要有統一的審查作業規範，公務人員才能依法行政，配合中央推動能源政策。

有關雲林縣政府的態度，被外界認為有「地方槓中央」的意味，卓榮泰16日受訪時表示，昨天他才去了台南看漁電共生的綠能發展，台灣要進行第二次的能源轉型，中央跟地方要通力合作，昨天在台南時他有說，不論要發展什麼樣的綠能，都要以農漁為優先，基本權益必須要先保障，而政府會用透明合理的機制，簡化流程且嚴懲不法。

卓榮泰強調，他知道很多地方政府對科技發展很重視，希望地方成為科技大縣，但一方面要發展，一方面在能源轉型不投入的話，這是違背的。他承諾，願意本著溝通、人民優先原則，請相關部會跟地方政府好好溝通，一起完成第二次能源轉型。