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新北失智守護站達3000處　侯友宜：持續打造友善城市

▲新北失智守護站達3000處。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市長侯友宜感謝地方企業、非營利組織及醫療單位參與支持失智守護網。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（24日）舉辦「新北友善向前行 3千失智守護站 全國第一」記者會，市長侯友宜表示，為因應失智人口逐年增加，市府積極設置失智守護站，至今年達到3,000處，居全國之冠。

新北市高齡族群達75萬人，部分老年人口伴隨失智風險，侯友宜上午率市府團隊出席失智守護站記者會，與各界代表一同宣誓，承諾未來將持續擴大辦理，把守護關懷由點連成網，打造一座不遺忘任何一個人的失智友善城市，範圍涵蓋便利商店、藥局、超市、診所及銀行等民眾日常活動的地點。

▲新北失智守護站達3000處。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市由區公所與衛生所共同合作推動失智友善活動，讓社區的失智老者安心、安全的生活。

「能夠包容與關心他人，是城市進步的象徵」，侯友宜感謝地方企業、非營利組織及醫療單位一同加入照顧失智長者的行列。他強調，市府與醫療機構合作，將挹注更多專業診療資源到基層，同時加強對患者家庭的支持，提供照護教育與心理輔導，緩解照護壓力。

衛生局說明，市府透過公私協力，共同推動失智守護站的設立與運作，同時也成立了「失智照護行動方案小組」，由區公所與衛生所推動各項失智友善活動、定期召集轄內失智守護站開會討論失智友善議題，為失智症患者提供即時幫助，協助他們安全回家，也提升社區居民對失智症的認知，讓更多失智症患者及家屬感受到社會的溫暖與關懷。

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