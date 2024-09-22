文化部百億預算浮濫　藍智庫酸：南美館升成國家級拍賴清德馬屁

▲南美館二館將「升格」為臺南國家美術館。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄭佩玟／台北報導

文化部114年度編列公務預算290.09億元，創下歷年新高，再加上前瞻預算，則首度突破300億。文化部部長李遠雖表示，期許文化部能成為號召大家共同加入豐厚文化沃土的鼓吹者，也作為所有耕耘者的共創、協作者，但國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今（22日）對此批，文化部透過「政治正確」的包裝，114年度的經費編列疊床架屋，且113年度亦有經費為經過正規預算審查程序，浮濫使用經費等問題。

文化部的「重建臺灣藝術史2.0社會發展計畫（114-117）」，總經費高達21.36億元，114年度編列第1年預算4.6億元。其中，「重建臺灣藝術史2.0計畫」編列1.82億元。

陳學聖指出，首先，長期以來，「臺灣藝術史」的議題，已有許多單位在執行，何來「重建」之有？例如：國立臺灣文學館、國立臺灣美術館、國立臺灣歷史博物館、國立臺灣圖書館、國立傳統藝術中心臺灣音樂館、國家攝影文化中心…等，都長期分工研究「臺灣藝術史」及「本土」相關議題，顯見該筆預算，只是透過「政治正確」的包裝，又再燒一大筆錢。

陳學聖續指，其次，該筆預算的主要重點，在於讓「臺南美術館」升格為國家美術館，光是在114年度，就編列了8千萬元經費。然而，有許多美術館比臺南美術館的館藏更為豐富、發展走在更前面，為何卻無法升級成為國家級美術館？文化部顯然有拍總統賴清德馬屁之嫌。

陳學聖表示，第三，該筆預算在傳統戲曲方面，獨鍾歌仔戲，也是另類的「政治選擇」，希將歌仔戲變成臺灣傳統戲曲的神主牌。但這項抉擇，反而限縮了與對岸的交流。一方面，過往楊麗花在中國大陸東南沿海有數十萬粉絲的盛況，未來恐不再出現。另一方面，臺灣戲曲學校可能更招不到學生，遠遠落在京劇之後。臺灣戲曲學校的歌仔戲科及客家戲科，原訂每年預計各招收26名正取的國一新生，但110學年度分別只錄取了8名及3名，之後連續2年維持低靡的個位數，111學年度分別只有8名及3名，112學年度分別為7名及6名，這才是歌仔戲發展的最大隱憂。

陳學聖提醒，文化部未經正規預算審查程序、浮濫使用經費已有前例，113年度就曾發生以「臨時動支」的方式，把「表演藝術之輔導與推動」經費中「獎補助費」的四分之一，以及國立傳統藝術中心「傳統藝術展演交流與推廣計畫」經費的48.2%，合計用在歌仔音樂劇「1624」，嚴重排擠扶助地方表演團體的經費與獎補助費。陳學聖呼籲，李遠部長應追查史哲部長的責任，並杜絕此歪風，讓文化部的預算能回歸專業，真正落實「文化向下扎根、豐厚文化養分」。