與綠委餐敘關心總預算被退回　王鴻薇：賴清德又氣噗噗了

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德20日晚間宴請綠委，席間討論立院新會期局勢，並關切立院總預算案被退回一事，賴也觀察到藍白合作越來越緊密，並要求綠黨團，要透過強大論述能力，把道理講明白。國民黨立委王鴻薇表示，看起來賴清德又氣噗噗了，但繼續對抗，有利台灣政治、預算推動嗎？戰狼對抗在野黨就是賴清德作風。

賴清德昨晚宴請綠委，席間討論立院新會期局勢，據民進黨團幹事長吳思瑤轉述，賴清德會中表達總預算案被退回的關切，賴也觀察到藍白合作越來越緊密，並要求黨團，要透過強大論述能力，把道理講明白，每一份國家預算合理性都要清楚跟國人報告，只要道理說清楚，社會都會理解。會中，賴清德也表示，國家只有一個，對內各政黨可以競爭、對外一定要團結，期待朝野擴大合作。

王鴻薇說，昨天賴清德夜宴民進黨立委，提醒綠委們未來藍白會更加的合作，且特別提到中央政府總預算被退回的事情，「看起來賴清德又氣噗噗了」，為了中央政府預算被退回，下了集結令，要求民進黨的立委來對抗了嗎？

王鴻薇提到，但賴清德沒有對外說的是，事實上這次的中央政府總預算根本沒有依法編列，特別是在《原住民保留地禁伐補償條例》的部分，已經提高補償，但預算完全沒有編列。這次的預算增加了2800億元，但在法定的預算卻無編列上去，請問這樣的預算該怎麼審查？難道行政院不應該檢討改進嗎？

王鴻薇指出，賴清德想用之前對抗在野黨的方式，用司法修理了民眾黨主席柯文哲，但還不夠，在立法院除了把國會改革法案送去大法官釋憲，現在又要指示民進黨立委繼續對抗，這樣台灣的政治會穩定嗎？預算的推動會順利嗎？可是賴清德的個性就是如此，繼續戰狼、粗暴對抗在野黨，這就是賴清德一貫的作風。