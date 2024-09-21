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藍嗆獨裁「退總預算剛好」　綠黨團反擊：為對抗民進黨不惜毀了國家！

▲▼高金素梅向卓榮泰抗議 原住民禁伐補償 表決。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅向卓榮泰抗議原住民禁伐補償表決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（20日）是立法院新會期開議，立委高金素梅不滿總預算未新增上會期通過的原民禁伐補償，提案將中央政府總預算及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案全數退回，最終立院表決在藍白優勢下，成功退回程序委員會。民進黨團幹事長吳思瑤今回應，藍白為了討好特定選民，強行通過適法性大有問題的肉桶法案，昨天退回總預算，更是無差別式的攻擊，教育、社福、國防、經濟發展各項預算全遭殃，「為了對抗民進黨，不惜毀了國家！」

昨院會報告事項之一是行政院函請審議「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」案。高金素梅提案退回程序委員會，民進黨團則表達異議，最終在藍白合情況下，現場105位立委投票表決，以贊成59位、反對46位通過，將該案退回程序委員會。表決期間，高金素梅也再次為原民禁伐補償條例，走到行政院長卓榮泰位置叫囂，場面火爆。

國民黨立委李彥秀指出，關係到原住民與農民權益，並且經過立法院通過的「原住民保留地禁伐補償條例」補償金從每年3萬提高至6萬，以及公糧收購價格每公斤調升5元，總預算中卻完全沒有編列。

李彥秀痛批，立法院三讀通過的「原住民保留地禁伐補償條例」，行政院的不提「覆議」，不提「釋憲」，不編「預算」，不公布施行NCC組織法，放任翁柏宗違法到立院備詢，根本就是囂張跋扈，帶頭違法，居然還大言不慚說「政府希望的照顧，不是一次性補貼，」根本就是對原住民族捅了一刀，還笑嘻嘻的說過兩天就好。

吳思瑤表示，再一次，藍白贏了表決，卻輸了民心，預算審查是立委法定職權，不是零和遊戲，要刪要砍都需要透過審查，朝野可以對話溝通。但不審而退、未議而決，高金素梅一舉退回明年國家總預算，就是一種失心瘋、無差別式的攻擊，假照顧原民，真傷害全民！把政策說清楚講明白，大家一定能判斷是非。

對於原住民保留地禁伐補償，吳思瑤說明，2016年開辦，補償金額及補償面積大幅成長，由初始階段一年5億，到2023年補償22億，歷年累計補償金額達124.7億。上會期藍白聯手下強行通過修法，將補償經費由每公頃3萬加碼至6萬，一個修法條文就增加26億，倍增至52億。這樣的優惠，優於台灣各地農民。

吳思瑤直言，一年52億是什麼概念呢？佔原民會年預算123億的42%，也就是單一項補償佔了四成，嚴重排擠其他原民預算。扣除法定支出，原民會只剩約10%的可支配預算，國家將無法照顧更多的原民朋友，「過去我們一再呼籲這項修法完全違反《財政紀律法》，適法性大有問題！但藍白為了討好特定選民，肉桶法案依舊被強行通過。」

吳思瑤批評，昨天退回總預算，是一種無差別式的攻擊，教育、社福、國防、經濟發展各項預算全遭殃，國人從老至幼、不分男女、無分南北，都無端受累全民陪葬，「這是真的照顧原民嗎？並不是。為了對抗民進黨，不惜毀了國家！」

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